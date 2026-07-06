サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会に出場した日本代表GK鈴木彩艶（23＝パルマ）が6日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲストとして生出演。サラダの特集に笑顔で次々とコメントし、共演者を驚かせた。

鈴木はこの日、サラダを特集した番組に登場。冒頭キャスターの「博多華丸・大吉」博多大吉は「なんで来てくれたんですか」と質問。

鈴木は「いや、もう、たくさんの方々が見ている番組だとおうかがいしたので。今回のワールドカップ、本当にたくさんの方々に応援いただいて。その感謝という意味も込めて、そして今後も応援していただきたいなという思いで今日、お邪魔させていただきました」と応じた。

大吉は「私が言うのもなんですけれども、彩艶さん、絞りに絞って出る番組、2番組のうち1つなんです」と紹介し、キャスター陣は「ありがとうございます」と頭を下げた。

その後鈴木はサッカーだけでなく、サラダのトークにも笑顔で参加。好きな野菜として毎日食べているというトマトとブロッコリーを挙げ、バルサミコ酢やオリーブオイルをかけて食べているなど、私生活についてもにこやかに明かした。

そうして出演時間の終わりにコメントを求められると「こんなに朝からサラダのこと考えることなかったので、新鮮な気持ちになりましたし、本当に楽しくやらせていただきました」と話した。

大吉は「いつかこんな日あったんだっけって3年後思うんやろね。よく来たよね、あの時みたいな」としみじみ。続けて「あとキーパーの反応の早さみたいな話をさせてもらいましたけど、コメントの早さ凄いですねえ」と感心した。

「正直ほとんど打ち合わせしてない。ほぼ台本ないんですよ、今日」とぶっちゃけ、「全部によどみなく」と絶賛した。鈴木は照れた様子で「それはキーパーとしてのやり方というか」と述べた。