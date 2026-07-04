『盾の勇者の成り上がり』第5期は2027年放送 場面カットとPV解禁
テレビアニメ『盾の勇者の成り上がり』第5期が、2027年に放送されることが決定した。あわせてティザーPV、場面カット、ティザービジュアルが解禁された。
【画像】可愛い顔のラフタリアちゃん！公開された『盾の勇者』第5期の場面カット
ティザーPVの中ではSeason 5ティザービジュアルも公開。尚文ら四聖勇者とハクコ兄妹が背中を合わせるモノクロのイラストに、今回のためだけに制作された赤文字のロゴがデザインされた、存在感のあるビジュアルとなっている。
同作は、ごく平凡なオタク大学生・岩谷尚文が、ある日、異世界へと召喚されてしまい、そこで与えられた使命は、剣、槍、弓、盾をまとう四聖勇者の一人「盾の勇者」として、世界に混沌をもたらす災い「波」を振り払うことだった。しかし、仲間の裏切りに遭い、金も立場もすべて失い、すべてを失った絶望の底からはい上がっていくストーリー。
2019年のTVアニメ放送を皮切りに、2022年に「Season 2」、2023年に「Season 3」、2025年に「Season 4」が放送された。
■監督・垪和等コメント
この度、五期でも監督を務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。尚文一行は、迫り来る鳳凰との戦いを見据え、他の三勇者や新たな仲間たちと共に着実に準備を進めてきました。私たちスタッフ一同も、尚文たちの新たな冒険を皆さまに存分に楽しんでいただけるよう、心を込めて制作に取り組んでおります。放送まで今しばらくお待ちいただけますと幸いです。
■スタッフ
原作：アネコユサギ キャラクター原案：弥南せいら
（MFブックス『盾の勇者の成り上がり』KADOKAWA刊）
監督：垪和等
シリーズ構成：小柳啓伍
キャラクターデザイン：Franziska van Wulfen、小松沙奈、諏訪真弘
音響監督：郷文裕貴、郡司哲也
アニメーション制作：Kinema citrus
■キャスト
岩谷尚文：石川界人
ラフタリア：瀬戸麻沙美
フィーロ：日高里菜
フォウル：天崎滉平
アトラ：小原好美
サディナ：小清水亜美
天木錬：松岡禎丞
川澄樹：山谷祥生
北村元康：高橋信
メルティ：内田真礼
リーシア：原奈津子
エクレール：青木瑠璃子
セイン：長縄まりあ
ウィンディア：菱川花菜
シルディナ：白石晴香
ミレリア：井上喜久子
オルトクレイ：仲野裕
【画像】可愛い顔のラフタリアちゃん！公開された『盾の勇者』第5期の場面カット
ティザーPVの中ではSeason 5ティザービジュアルも公開。尚文ら四聖勇者とハクコ兄妹が背中を合わせるモノクロのイラストに、今回のためだけに制作された赤文字のロゴがデザインされた、存在感のあるビジュアルとなっている。
2019年のTVアニメ放送を皮切りに、2022年に「Season 2」、2023年に「Season 3」、2025年に「Season 4」が放送された。
■監督・垪和等コメント
この度、五期でも監督を務めさせていただくことになりました。ありがとうございます。尚文一行は、迫り来る鳳凰との戦いを見据え、他の三勇者や新たな仲間たちと共に着実に準備を進めてきました。私たちスタッフ一同も、尚文たちの新たな冒険を皆さまに存分に楽しんでいただけるよう、心を込めて制作に取り組んでおります。放送まで今しばらくお待ちいただけますと幸いです。
■スタッフ
原作：アネコユサギ キャラクター原案：弥南せいら
（MFブックス『盾の勇者の成り上がり』KADOKAWA刊）
監督：垪和等
シリーズ構成：小柳啓伍
キャラクターデザイン：Franziska van Wulfen、小松沙奈、諏訪真弘
音響監督：郷文裕貴、郡司哲也
アニメーション制作：Kinema citrus
■キャスト
岩谷尚文：石川界人
ラフタリア：瀬戸麻沙美
フィーロ：日高里菜
フォウル：天崎滉平
アトラ：小原好美
サディナ：小清水亜美
天木錬：松岡禎丞
川澄樹：山谷祥生
北村元康：高橋信
メルティ：内田真礼
リーシア：原奈津子
エクレール：青木瑠璃子
セイン：長縄まりあ
ウィンディア：菱川花菜
シルディナ：白石晴香
ミレリア：井上喜久子
オルトクレイ：仲野裕
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