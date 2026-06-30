悪魔超人編後編の全12種がそろう！ サイクロンジョー「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」

記事ポイント サイクロンジョーのキン肉マンメダルVOL.7原作画と公式画を彩色半立体メダルで表現本店・BASE店で発売記念購入キャンペーン サイクロンジョーのキン肉マンメダルVOL.7原作画と公式画を彩色半立体メダルで表現本店・BASE店で発売記念購入キャンペーン

サイクロンジョーが、漫画『キン肉マン』をテーマにしたホビーアイテム「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」『7人の悪魔超人編 後編』の予約受付を2026年6月19日(金)20時より開始します。

2026年7月31日より順次出荷予定で、単品と20個入BOXが用意されています。

『キン肉マン』原作画と公式画を半立体のメダルで表現し、彩色を施したコレクションアイテムです。

サイクロンジョー「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」

予約開始：2026年6月19日(金)20:00〜発売：2026年7月31日より順次出荷予定商品名：キン肉マンメダルコレクション VOL.7【単品】売価(税込)：880円JANコード：4573521316753商品名：キン肉マンメダルコレクション VOL.7【BOX】20個入売価(税込)：17,600円JANコード：4573521316760予約サイト：サイクロンジョー本店、サイクロンジョー BASE店対象年齢：15歳以上数量限定：計画数に達し次第終了

「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」は、累計発行部数8,500万部の漫画『キン肉マン』をテーマにしたメダルコレクション第7弾です。

VOL.7では『7人の悪魔超人編』が登場し、死闘を繰り広げたアイドル超人たちと7人の悪魔超人が収録されています。

『キン肉マン』原作から抜粋した原作画と公式画を半立体で表現し、国内特許技術による彩色でメダルフォーマットに仕上げています。

原作画と公式画を半立体で表現したメダル

テーマ：『7人の悪魔超人編』特長：原作画と公式画を半立体で表現彩色：国内特許技術重量：1個22g素材：亜鉛合金

メダルには、『キン肉マン』から抜粋した原作画と公式画が半立体で表現されています。

半立体の彩色は国内特許技術で、原作画及び公式画をメダルフォーマットで再現しています。

亜鉛合金の重量があり、手に取るとずっしり重いコレクションアイテムです。

技メダルが進化したウルトラレア カラーメダル

レアリティ：ウルトラレア種類：カラーメダル 全12種ラインナップ：カラー光の矢、カラーテリーマン 3.0、カラーブロッケン Jr. 2.0、カラーステカセキング 2.0、カラーデビルトムボーイ、カラーキン肉バスターやぶり、カラー地獄のシンフォニー、カラーザ・魔雲天、カラーミスターカーメン、カラーネックカットドロップキック、カラーストロング・ザ・武道、カラーアトランティスドライバー

ウルトラレア カラーメダルは、光の矢やキン肉バスターやぶり、地獄のシンフォニーなど、コミックの印象的なシーンを切り取ったメダルです。

前弾で緻密な造形と彩色で好評だった技メダルがさらに進化し、彩色されたメダルとして登場します。

1BOXにランダムで入るプラチナメダル

レアリティ：スーパーウルトラレア種類：カラーメダル(プラチナメダル) 全6種封入率：1BOXにランダムで3個ずつ封入注意：1BOXですべて揃いませんラインナップ：プラチナ ロビンマスク3.0、カラー ウォーズマン 3.0、カラー バッファローマン 2.0、カラー レッグラリアート、カラー スプリングバズーカ、カラー ザ・ミラクルズ

スーパーウルトラレア カラーメダルは、プラチナメダル全6種です。

ロビンマスク3.0やウォーズマン 3.0、バッファローマン 2.0などがラインナップされています。

ゴールドメダルとシルバーメダルの全12種

スーパーレア：ゴールドメダル 全12種レア：シルバーメダル 全12種品種：ウルトラレア カラーメダルと同品種

スーパーレア ゴールドメダルとレア シルバーメダルは、ウルトラレア カラーメダルと同品種で展開されます。

同じシーンや超人を、カラーメダル、ゴールドメダル、シルバーメダルで集められる仕様です。

最高レアのトレジャーハントメダル

種類：トレジャーハントメダル 全1種(シークレット)封入：1カートン=20×8BOX=160個に1枚レアリティ：最高レア

トレジャーハントメダルは、1カートンに1枚封入されるウルトラレアメダルです。

シークレットとして用意され、宝探しを意味するトレジャーハントの名が付いたメダルです。

『RIVAL』『絆(bond)』『ベストバウト(BEST BOUT)』を描くラインナップ

ラインナップのテーマ：『RIVAL(ライバル)』『絆(bond)』『ベストバウト(BEST BOUT)』初収録：モンゴルマンとスグルのザ・ミラクルズ(日蒙コンビ)初収録：バッファローマン、スプリングマンのディアボロス

今回のテーマは、作品においてファンの間でも人気の高い『7人の悪魔超人編』です。

ラインナップでは、正義超人、悪魔超人の結束を描くメダルも登場します。

ザ・ミラクルズ(日蒙コンビ)やディアボロスなど、作中のタッグもメダルで収録されています。

サイクロンジョー本店とBASE店の購入キャンペーン

キャンペーン1：税込5,500円以上購入でピンクゴールドメダル『ウォーズマン 3.0』プレゼントキャンペーン1条件：「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」単品 税込880円を含む1会計キャンペーン2：BOX購入でKIN(金)肉メダル(非売品)を2枚プレゼントキャンペーン2特典：悪魔将軍 3.0 vs ザ・マン実施店舗：サイクロンジョー本店、BASE店注意：キャンペーンは予告なく終了することがあります注意：特典がなくなり次第終了

発売記念キャンペーンでは、ピンクゴールドメダル『ウォーズマン 3.0』とKIN(金)肉メダルが用意されています。

BOX購入キャンペーンの豪華特典は、エアーズロック ウルル 対決セット 悪魔将軍 3.0 vs ザ・マンです。

購入キャンペーンはサイクロンジョー本店、BASE店のみで実施されます。

原作画や公式画を半立体と彩色で仕上げたメダルは、シーンや超人ごとの造形を手元で見比べるコレクションとして楽しめます。

『7人の悪魔超人編』の戦いや結束を軸に、ザ・ミラクルズやディアボロスなどのタッグまで収録されている点も見どころです。

カラーメダル、ゴールドメダル、シルバーメダルで同じ品種が展開されるため、好きな場面や超人をレアリティ違いで集める選び方もできます。

サイクロンジョー「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」はいつ予約できますか？

A. 予約受付は2026年6月19日(金)20時より開始されます。

予約サイトはサイクロンジョー本店とサイクロンジョー BASE店です。

Q. 「キン肉マンメダルコレクション VOL.7」の発売日はいつですか？

A. 2026年7月31日より順次出荷予定です。

数量限定で、計画数に達し次第終了となります。

Q. 単品とBOXの価格はいくらですか？

A. 単品は税込880円、20個入BOXは税込17,600円です。

対象年齢は15歳以上です。

Q. BOX購入キャンペーンでは何がもらえますか？

A. サイクロンジョー本店、BASE店で20個入BOXを1BOX購入すると、非売品のKIN(金)肉メダルが2枚プレゼントされます。

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