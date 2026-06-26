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バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、元KAT-TUN・中丸雄一ら数々の芸能人を土に埋めてきた女性ディレクターに続く逸材（!?）が登場。MCの千鳥が「精悍な顔」「一国を任せられる顔」と称したその男性ディレクターは、斬新なVTRを爆誕させ……。

【TVer】「精悍な顔」「一国を任せられる顔」のイケメンディレクターが担当！ 気になってしかたがない編集のVTRに千鳥ヤキモキ

『相席食堂』のスタッフといえば、千鳥から「埋め師」と呼ばれている中村ディレクターが最近話題。これまで中村ディレクターは、元KAT-TUNの中丸雄一、宝塚歌劇団の元トップスターで女優の紫吹淳、芸能界最恐と恐れられるつまみ枝豆、ジェラードンのアタック西本ら芸人を土に埋めて、千鳥に衝撃を与えた。

そんな中村ディレクターとはまた違った逸材が『相席食堂』に出現。逸材こと山本ディレクターは、千鳥ノブから「精悍な顔」「ABCイチ」「一国を任せられる顔」と称賛されたイケメンだ。

山本ディレクターが担当したのは、結成35年のものまねコンビ・ノブ＆フッキーの兵庫県淡路島ロケだ。

海にやってきたフッキーは、つけ鼻と眼鏡で誰かになりきっているようだが、名乗るシーンがないままロケが進行していったため、千鳥は「誰？」と困惑。「誰か（のものまねを）しとるやろ？ そこ（＝名乗りのシーン）をカットするなよ」「最初見せないとこの人ら分からんのやから」などとボヤいた。

その後もフッキーは、ことごとくカメラから見切れ、相方や地元民に絶妙に隠れてしまい、アップで映ることはなく、誰のものまねをしているか不明な状態。一連の映像に千鳥は、「マジで誰なん？ 気になるて！」「何でこんなに見せてくれんのん、顔を？」「ものまねやっちゃいけない人のをやっちゃってんの？」などとツッコミまくり。結局フッキーが誰のものまねをしているかは、最後まで明かされなかった。

なお、千鳥が気になってしかたがなかったこの衝（笑）撃ロケVTRは、『相席食堂』6月23日放送回で公開された。

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