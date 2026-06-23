“アレン様”の愛称で親しまれているタレント・アレンの動画が物議を醸している。

「発端は、本人の公式YouTubeチャンネルに投稿された動画でした。2026年2月11日、渋谷の商業施設で撮影されたエスカレーターの動画です。映っていたのは、アレンさんが上りエスカレーターの降り口で両手で手すりをつかみ、両脚を浮かせたまま着地しようとしてバランスを崩し、尻もちをつく瞬間です。当時から、動画のコメント欄には、“危ないからやめてほしい”といったコメントが寄せられていました。

それが6月19日、あるユーザーによってX上で再拡散。後ろには一般客の姿も確認でき、転倒や将棋倒しなど二次災害につながる危険もあったことから、ユーザーは《アレン様が公共施設で迷惑行為してる動画が流れてきて思わず絶句した》と投稿したのです」（芸能記者）

ネット上では、“迷惑行為はやめてほしい”“危ない”といった声が多く寄せられることに。ただ23日18時現在、本人からのリアクションはない。

2014年のバラエティ番組『私の何がイケないの？』（TBS系）に出演し、美容整形に高額なお金をかけた「日本一の謎の整形男子」として注目を集めたアレン。現在は、タレントとして活躍している。

2014年3月放送バラエティ番組『私の何がイケないの?』（TBS系）に“日本一の謎の整形男子”として出演。タレントとして注目を集めた。

「ふっくらした唇に濃いメイク。ゴージャスなファッションに身を包んだ圧倒的な存在感が特徴で、歯に衣着せぬ率直なコメントが視聴者から好評です。熱狂的なファンもおり、初の単行本『全てアレン様が正しいでございます』（玄光社）は重版されました。ネット番組などでの“ご意見番”としての起用が多い印象です」（芸能記者）

これまでも、既成概念にとらわれない型破りなキャラクターを持ったタレントはいたが……。

「たとえばフワちゃんが挙げられます。“タメ口キャラ”としてテレビやネットを席巻しますが、やす子さんへの暴言騒動で大炎上したことは記憶に新しい。

“型破りなキャラクター”でいるには、目立った発言・行動を常にし続けなければならない。それは、炎上リスクがつきまとうことと同義です。今回のエスカレーター動画も、随所に“アレン様らしさ”が出ていたものでしたが、その行動にはあまり共感は得られなかったようです」

いままで積み上げてきた活躍を、1回の炎上で棒に振ることだってあるのだが……。