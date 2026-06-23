この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「Stream Deckで複数モニターを切り替える方法」を公開した。動画では、配信者に人気のデバイス「Elgato Stream Deck」を活用し、面倒な複数モニターのディスプレイ設定をワンタッチで瞬時に切り替える手順を詳しく解説している。



複数モニターを使用する際、普段は4KやWQHD解像度で作業し、ゲームの時だけフルHDに変更するなど、状況に応じて表示設定を切り替えたい場面は多い。しかし、わざわざWindowsの設定画面を開いてモニターの設定を変更するのは、手間がかかり非常に面倒だ。そこで鍋ログは、Stream Deckを使用してこの悩みを鮮やかに解決する方法を提案している。



具体的な手順の第一歩として、まずはStream Deckアプリにプラグイン「Windows Display Settings」をインストールする。このプラグインを追加することで、HDRの切り替えや解像度の変更、画面の回転など、ディスプレイに関する様々な設定がStream Deck上で操作可能になるという。



今回はモニターの表示範囲の切り替えを目的とするため、追加された項目の中から「Project」を選択し、好きなボタン位置にドラッグ＆ドロップする。続いて、そのボタンを押した際の挙動を設定していく。プルダウンメニューから、PCモニターのみ表示の「PC Screen Only」、同じ画面を複製する「Duplicate」、複数モニターによる拡張表示の「Extend」、外部モニターのみ表示の「Second screen only」のいずれかを選択する。この時、鍋ログは「タイトルをつけておくとボタンにタイトルが表示されるので後々わかりやすい」と、複数ボタンを配置した際に見失わないための実践的なコツも紹介している。



最後に、設定したボタンを実際に押して、目的通りの挙動になるかを確認すれば設定は完了だ。必要に応じて同じ手順を繰り返し、複数の設定ボタンを追加できる。Stream Deckは配信者用のデバイスとして人気を集めているが、鍋ログは「汎用性が非常に高いため配信者以外にもおすすめのできるデバイスです」と断言している。モニターの切り替え以外にも、オーディオデバイスの変更など日々の些細な手間をワンタッチで解消できるこの手法は、あらゆるPCユーザーの作業環境を大きく改善するきっかけとなりそうだ。