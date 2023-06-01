報告

「鹿児島県霧島市です。こちらの温泉施設で、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になっています」

上空から、そして水中も。120人態勢で捜索が続けられていたのは、21日から行方不明になっている熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん（5）。家族で貸切風呂を訪れ、両親が目を離した隙に、湯船に浸かっていた嶺臣くんの姿が見えなくなったということです。

嶺臣くんの父親

「目を離した3分ほどの間にいなくなっていました。『帰ってきてほしい』の一言です」

鹿児島県霧島市などを流れる天降川。22日、消防隊員らが潜水をしながら捜索活動をしていました。上空にはドローンの姿も。

行方不明になっている熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん。21日、家族で霧島市の温泉施設を訪れていました。

施設の支配人は…

温泉施設の支配人

「（母親が）慌てて上がってこられて、確か『子どもが…』と言っていた。お母様が『（息子が）川に落ちたかもしれない』と。『110番して下さい』と言われた」

通報があったのは、午後3時半ごろ。服も靴も何も身につけていなかった嶺臣くんに一体何が…。

22日、嶺臣くんの父親がJNNの取材に応じ、当時の状況を語りました。

嶺臣くんの父親

「鹿児島には旅行で訪れ、平川動物公園の帰りに温泉施設を訪れました。水遊びやお風呂が大好きな子で、きのう（21日）は内湯に一人でいて、目を離した3分ほどの間にいなくなっていました」

鹿児島市にある平川動物公園から熊本に帰る途中に訪れたという温泉施設「かれい川の湯」。鹿児島空港から車で20分ほどの場所にあり、山に囲まれ、国道223号と天降川の間に位置します。この横長の建物の中に川を望める貸切風呂が、いくつも入っているといいます。

嶺臣くんは、父親、母親、2歳の弟の4人で露天風呂と内風呂が併設された家族風呂を利用。

午後3時15分ごろまで一緒に入浴していて、先に両親が脱衣所に上がり、3分ほど目を離したところ、内風呂の湯船に浸かっていた嶺臣くんの姿が見えなくなったということです。

警察が到着した時には、川に面した窓と網戸が開いたままになっていたということです。嶺臣くんは、この窓から外に出たのでしょうか？

温泉施設の支配人

「仮に（窓に）登って落ちたとしたら、お子様はけがするか、下で倒れて泣いたりすると思う。（Q.声が聞こえたり？）ない」

支配人によると、窓は地面までおよそ1.2メートルの高さで、下には藪が広がり、そのさらに先に川があります。

施設を横から見ると、木が生い茂っているのがわかります。川までの距離はおよそ8メートル、高さも3.5メートルあるといいます。

一方で…

報告

「嶺臣くんの捜索活動が続く中、雨が降り出しました。行方不明になる2日前も霧島市は大雨でした。その影響で21日は川の水が増していたということです」

先週金曜日、霧島市は1日で180ミリを超える雨が降り、21日は川の流れが速くなっていたということです。

地元の消防団員

「雨が降れば水かさが上がるところ。（Q.人が通ったりは？）人通りは少ないと思う。車の交通量は多い。（Q.日中、男の子が歩いていたら？）すごく目立つと思う、もし歩いていたら」

警察と消防は、嶺臣くんが川に流された可能性もあるとみて捜索していますが、今のところ手がかりは見つかっていません。

嶺臣くんは、身長およそ120センチのやせ型で、前髪は眉にかかる程度、横側は耳にかかる程度の長さです。

嶺臣くんの父親は…

嶺臣くんの父親

「『帰ってきてほしい』の一言です」