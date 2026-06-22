【ついに値上げ！】Apple製品の値上げにどう対応するか！ iPhone、Mac、iPadが値上がりするニュースが飛び込んできました。対策を考えましょう

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネルで「【ついに値上げ！】Apple製品の値上げにどう対応するか！ iPhone、Mac、iPadが値上がりするニュースが飛び込んできました。対策を考えましょう」を公開した。動画では、Apple製品の値上げ報道を受け、iPhone、Mac、iPadの各製品に対して消費者がどのように対応すべきか、独自の視点から具体的な提言を行っている。



戸田氏は、Appleのティム・クックCEOがメモリやストレージ用の半導体価格上昇を受けて製品の値上げに言及したというニュースを取り上げた。以前から値上げを予想していた戸田氏は、「いよいよ（値上げが）来る」と述べ、カテゴリ別の対策を語った。



まずiPhoneについて、現行モデルは材料コストを抑えた「バーゲン価格」だと指摘。今秋の新型モデルは大幅な値上げが予想されるため、買い替えを急ぐ人や安く手に入れたい人は現行モデルを「急いで買った方がいい」と断言した。一方で、新製品の性能を見極めたい人は、値上げ後に下取り価格も上がる可能性があるため、待つのが得策だと語った。



次にMacについては、メモリやSSDを多く搭載しているため、iPhone以上に値上がりする割合が高いと分析。「2～3割程度アップする可能性もある」と警鐘を鳴らす。その上で、新製品の発表を待たずに現行モデルの価格が引き上げられる恐れもあるとし、今Macが必要な人に対しては「即買いしましょう」と強く推奨した。ただし、転売目的での購入は労力に見合わないと忠告している。



iPadに関しては、今秋に新モデルが多数発表される可能性は低いと予測しつつも、半導体価格の影響で順当に値上がりすると見込んでいる。現在快適に使用できているなら急ぐ必要はないが、来年の進学などで確実に必要となる場合は、今のうちに購入しておくのも一つの手だと述べた。



最後に戸田氏は、値上げは避けられない現実であるとしつつも、「必要がないのに買うことはない」と冷静な判断を促した。「今買おうかなと考えている方は、速攻で買った方がいい」と改めて強調し、視聴者へ自身のニーズに合わせた賢い選択を求めて動画を締めくくった。