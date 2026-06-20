人生がつまらない。これには理由がある。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

なぜつまらないのか？

「もっと頑張らなきゃ」

そう思いながら毎日を過ごしている人は多い。

だが、その真面目さが人生をつまらなくしていることがある。

なぜなら、人はできていないことにばかり目を向けると、どれだけ前に進んでも満足できなくなるからだ。

まだ足りない。もっとやらなければ。あれもできていない。

そんなふうに考えていると、自分の成長や達成を感じる機会がなくなってしまう。

実際、人生で成し遂げられなかったことは、これからもいくらでも増えていく。

だからこそ大切なのは、「足りないもの」だけではなく、「すでにできていること」にも目を向けることだ。

できることに集中する

「できないことばかり考えるのではなく、できることに集中する」と自分を認める第一歩になる。

今私は、自分を苦しめている認知の歪みを認識できる。努力することは大切だが、人生には浮き沈みがあることを理解するのも大切だと理解できるようになった。何度も頭に浮かんだ言葉は、「できないことばかり考えるのではなく、できることに集中する」というものだった。成し遂げられていないことより、これまでに成し遂げたことに目を向けよう。成し遂げられなかったことは、際限なく増えていく。それでも成し遂げたことも増えていく。そのことを誇りに思おう。正直なところ、成し遂げたことに目を向けられるだけでも、ずいぶんと人生はよくなるはずだと気づいた。だから、あなたにもアドバイスしたい。

あなたは今日、何をしただろうか？

朝、目を覚まして何か1つでもやるべきことをやったのなら、それを祝おう。それを

勝利と受け止めよう。今日は一息入れて、明日、調子がよければもっとできるかもしれない。また、あなたはできていないことばかりを頭に浮かべてストレスを感じるのではなく、もっと自由に生きる方法を学ぶこともできる。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

人生をつまらなくするのは、能力の不足ではない。

「自分にはまだ足りない」と考え続けることだ。

もちろん、向上心は大切である。

だが、できていないことばかり見ていると、人はいつまで経っても満足できない。

一方で、人生を楽しめる人は、成長しようと努力しながらも、自分がすでにできていることを認めている。

昨日より少し前に進めた。今日やるべきことを1つ終えた。ここまで頑張ってきた。

そんな小さな達成を素直に受け止めるのだ。

人生をつまらなくする最大の要因は、「ないもの探し」を続けること。

人生を面白くする第一歩は、「すでにあるもの」に目を向けることなのである。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）