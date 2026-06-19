【不倫夫が許せない】「感情は抑えると腐ります」夫婦問題カウンセラーが教える怒りとの向き合い方

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が自身のYouTubeチャンネルで「【不倫夫が許せない】怒りが爆発したら、今すぐこれをしてください！40代50代の妻へ特に伝えたい５つのこと｜岡野あつこ」を公開した。動画では、不倫された直後に怒りや憎しみが抑えきれないと苦しむ人に向けて、感情との付き合い方や、人生の主導権を取り戻すための具体的な方法を提言している。



岡野氏は動画の冒頭で、「怒りが止まらないのはそれだけ本気で向き合ってきた証です」というテーマを提示。夫婦関係や子育て、夫のサポートに尽力してきた自負がある人ほど、裏切られた際の怒りが大きくなると説明した。続けて、「感情は抑えると腐ります だから出してもいいんです」と書かれた画面を示し、怒りを我慢せずに外に出すことの重要性を強調する。しかし、その怒りを直接夫にぶつけると、相手に人生の主導権を渡してしまうことになりかねないと警告した。



その上で、怒りの「安全な出し方」を提案。絶対に送らないLINEに書き綴ったり、ノートに書き殴ったり、スマートフォンのボイスメモに吐き出すといった具体的な方法を紹介した。また、不倫による苦しみは「現実の裏切り」と「理想の夫の喪失」という二重の傷であると解説。「理想の夫にはもう戒名をつけましょう」と語り、自分の中で理想の夫を成仏させ、目の前にいるのは出来の悪い同居人と割り切ることで心が軽くなり、冷静な判断ができるようになると説いた。



最後に岡野氏は、「怒り続けると人生の主役が入れ替わります」というフリップに沿って解説を展開。頭の中が不倫相手のことばかりになると、本来の自分を見失うと警鐘を鳴らした。「怒りに自分を預ける必要は全くない」と力強く呼びかけ、感情を整理した上で、修復か離婚かという本当の選択をすべきだと視聴者に語りかけ、動画を締めくくった。