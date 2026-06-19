18歳のアーティスト／モデル／インフルエンサー・楽音（読み：ささね）が、6月26日「mosi mosi? LEESOL (KiiiKiii) Remix」を配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、STARSHIPエンターテインメント所属の韓国5人組ガールズグループ・KiiiKiiiのメンバー、LEESOL（イソル）とのコラボREMIXになるとのことだ。SNSで公開されたティザームービーには、着信中のガラケーに「CALL FROM LEESOL (KiiiKiii)」の文字が映し出されている。本日より、サブスク予約がスタートされたため、ぜひチェックしてほしい。

LEESOL