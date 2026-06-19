18歳シンガー・楽音、韓国ガールズグループ・KiiiKiiiのLEESOLとのコラボ曲「mosi mosi? LEESOL (KiiiKiii) Remix」の配信決定＆ティザー映像公開
18歳のアーティスト／モデル／インフルエンサー・楽音（読み：ささね）が、6月26日「mosi mosi? LEESOL (KiiiKiii) Remix」を配信リリースすることを発表した。
本楽曲は、STARSHIPエンターテインメント所属の韓国5人組ガールズグループ・KiiiKiiiのメンバー、LEESOL（イソル）とのコラボREMIXになるとのことだ。SNSで公開されたティザームービーには、着信中のガラケーに「CALL FROM LEESOL (KiiiKiii)」の文字が映し出されている。本日より、サブスク予約がスタートされたため、ぜひチェックしてほしい。
◾️「mosi mosi? LEESOL (KiiiKiii) Remix」
2026年6月26日（金）リリース
Pre-add / Pre-save：https://sasane.lnk.to/rRHMkc
▼原曲リリース「mosi mosi?」
配信中：https://lnk.to/sasane_mosi-mosi
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