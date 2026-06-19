【被写体追いまくる】最高傑作と断定したい「Insta360 Luna Ultra」をレビュー。超高画質で8倍ズームにも対応。コントロール部分がとれてワイヤレスに！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【被写体追いまくる】最高傑作と断定したい「Insta360 Luna Ultra」をレビュー。超高画質で8倍ズームにも対応。コントロール部分がとれてワイヤレスに！」と題した動画を公開した。IT・ビジネス書作家の戸田覚が、Insta360初のジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」をレビューし、圧倒的な画質と操作の利便性を「最高傑作」と高く評価している。



動画内で戸田は、同製品の基本スペックを解説。1インチ8KセンサーとLeica Summicronレンズを搭載し、最大12倍ズームに対応しながら、本体重量は233gと手持ちでの長時間撮影でも負担が少ない点を評価した。



特に最大の魅力として挙げたのが、着脱可能なタッチスクリーンリモコンである。「押してびっくり取れるんですよ」と語る通り、本体からコントロール部分を外して遠隔操作が可能。手元でズームやトラッキングの指示ができるため、自撮り撮影時でもスムーズに被写体を追い続ける機能性を絶賛した。



さらに、実際の撮影映像を用いて実力を検証。階段を上り下りしても手ブレを感じさせない安定感や、遠くの花や鉄塔を鮮明に捉えるズーム性能を紹介した。また、暗い夜景やセミナー会場の撮影においても「光のコントラストとかうっとりします」「ブレも一切感じられません」と、ノイズの少ないクリアな画質を強調。内蔵マイクについても「めちゃめちゃ立体的で音も非常にいい」と、離れた距離からでも高音質で録音できる点を実証した。



最後に戸田は、スタンダードコンボが119,800円という価格設定に触れた上で、本製品の総合評価として「超高得点80点」をつけた。「ズームがとにかく最強」「画質が本当に素晴らしい」と結論付け、展示会やVlog撮影において大活躍する一台として、読者の購買行動を強く後押しする内容となっている。