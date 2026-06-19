お笑いコンビ、中川家の剛（55）が19日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「中川家 ザ・ラジオショー」（金曜午後1時）に出演。後輩芸人のギャラを明かした。

オープニングで、8月に開催される中川家の単独ライブ「中川家の特大寄席2026」について告知。毎年恒例のライブで、剛は「1万8000円ですけどね。単独ライブのギャラ」とジョークを飛ばすと、相方の礼二は「そんなわけないやろ」と笑いながらツッコミ。剛は「（上演が）4回やから7万2000円です。やっすい。それでもやってますよ。今回は7万3000円にしてもらいますけど」とボケた。

また「やっすいやっすい、ほんまに」と言いながら、「ちなみにとろサーモンの久保田君は先月350万やった」と突然久保田かずのぶのギャラに言及。礼二が「言うたるなよ」と苦笑すると、剛は「言うたるなって、あいつ自分で言うてんもん。『いいですよ』って言ってた。こないだ会うたら。『全然いいですよ』言うて。『稼がせてもらってますありがとうございまーす』って言うてましたよ。350万。すごいねえ、ほんまに」と久保田の口調をまねて笑いを誘った。

剛はさらに「『金貸してくれ〜金貸してくれ〜』言うてた久保田君が、もういまや」と感慨深げ。「『ちょっといいですか？1000円』とか言うてた人間がいまや350万ですから」と笑っていた。