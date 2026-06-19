「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」一部に「合成樹脂片が混入」、日清食品が詳細説明＆謝罪 28万7376食を出荷
日清食品が19日、公式サイトにて「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」の一部に「合成樹脂片が混入していることが判明」と報告。詳細を発表し謝罪した。対象商品の出荷数量は、28万7376食。
【画像】“合成樹脂片混入の恐れ”回収が呼びかけられた実際の商品
詳細について、「調査の結果、2026年3月10日に弊社の協力工場である東日本明星株式会社 埼玉工場 (埼玉県比企郡嵐山町川島2360) において、商品に粉末ソースを投入する設備の一部に不具合が生じていたことが分かりました」と説明。不具合のあった設備は同日中に速やかに修理したが、不具合が発生していた間に製造した商品には合成樹脂片が混入していた恐れがあるという。
購入者に「お召し上がりにならず、お問い合わせ窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます」と呼びかけ。「担当者がお客様のもとへお伺いして商品を回収し、後日、商品代金相当のQUOカードを送付させていただきます」と伝えた。
続けて「お客様ならびにお取引先様、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことがないよう、一層の管理体制の強化に努める所存でございますので、何卒、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます」と謝罪した。
（以下、公式サイトより）
■対象商品
東日本明星株式会社 埼玉工場 (製造所固有記号：R) で製造した 「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」のうち、賞味期限が2026年9月10日の商品 (JANコード：4902105255797)
※賞味期限は容器の側面に記載
■対象商品の出荷数量
287,376食
■対象商品の出荷エリア
全国
■お問い合わせ窓口
日清食品株式会社「日清ソース焼そばカップ受付センター」
[電話] フリーダイヤル：0120-465-686 (受付時間 9:00〜17:00、土、日、祝日を除く)
※2026年6月20日(土)、21日(日)は受付いたします。
【画像】“合成樹脂片混入の恐れ”回収が呼びかけられた実際の商品
詳細について、「調査の結果、2026年3月10日に弊社の協力工場である東日本明星株式会社 埼玉工場 (埼玉県比企郡嵐山町川島2360) において、商品に粉末ソースを投入する設備の一部に不具合が生じていたことが分かりました」と説明。不具合のあった設備は同日中に速やかに修理したが、不具合が発生していた間に製造した商品には合成樹脂片が混入していた恐れがあるという。
続けて「お客様ならびにお取引先様、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことがないよう、一層の管理体制の強化に努める所存でございますので、何卒、ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます」と謝罪した。
（以下、公式サイトより）
■対象商品
東日本明星株式会社 埼玉工場 (製造所固有記号：R) で製造した 「日清ソース焼そばカップ チキンスープ付き」のうち、賞味期限が2026年9月10日の商品 (JANコード：4902105255797)
※賞味期限は容器の側面に記載
■対象商品の出荷数量
287,376食
■対象商品の出荷エリア
全国
■お問い合わせ窓口
日清食品株式会社「日清ソース焼そばカップ受付センター」
[電話] フリーダイヤル：0120-465-686 (受付時間 9:00〜17:00、土、日、祝日を除く)
※2026年6月20日(土)、21日(日)は受付いたします。