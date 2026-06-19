この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店「イエロースプーン」の公式YouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」が、「【リピ確】甘み×スパイスがクセになる！夏の絶品カレー「焼とうもろこしのキーマ」の簡単レシピ」と題した動画を公開しました。旬のとうもろこしをたっぷり使った、夏にぴったりのキーマカレーの作り方を紹介しています。



動画のレシピでは、まず生のとうもろこしの皮を最後の一枚だけ残してラップで包み、電子レンジで加熱します。こうすることで、とうもろこしの甘みがぐっと引き立ちます。加熱後は食べやすい大きさにカットし、フライパンで香ばしい焼き色が付くまで焼き、クミンとパプリカパウダーを振りかけて風味付け。このひと手間が、カレー全体の味を格段に引き上げます。



カレーのベース作りは、ホールスパイスを油で熱して香りを引き出す「テンパリング」から始まります。イエローマスタードシードが弾け始めたら、シナモンやカルダモンなどを次々に加え、本格的なスパイスの香りを油に移していきます。その後、トマトピューレやカレー粉を加えてじっくりと水分を飛ばし、旨味を凝縮させたところに、塩麹に漬け込んだひき肉と玉ねぎを投入。しっかりと炒め合わせます。



そして、このレシピ最大のポイントが隠し味の「コーンスープ」。市販のコーンスープと水を加えて煮込むことで、カレーにまろやかさととうもろこしの風味をプラスします。最後に、下準備しておいた焼きとうもろこしを加えて全体を混ぜ合わせれば、専門店の味の完成です。



旬の味覚を存分に楽しめる、夏ならではのキーマカレー。ぜひ家庭で挑戦してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

（カレー）

・合い挽き肉 400g

・塩麹 40g

・にんにく 5g

・生姜 5g

・トマトピューレ 150g

・コーンスープ 250g

・水 100g

・塩 3g

・たまねぎ 200g

・米油 40g

・イエローマスタード 2g

・シナモン 1本

・カルダモン 6粒

・クローブ 5粒

・クミン 2g

・赤唐辛子 2本

・カレー粉（赤缶）20g



（焼きとうもろこし）

・とうもろこし 300g

・米油 30g

・クミン 1g

・パプリカ 1g



［作り方］

1. 合い挽き肉に塩麹をよく混ぜ込んでおく。

2. とうもろこしは皮を最後の1枚だけ残して剥き、ラップで包んで電子レンジ（600W）で4分加熱する。粗熱が取れたら食べやすい大きさに切り分ける。

3. にんにく、生姜、玉ねぎはみじん切りにする。

4. フライパンに米油（30g）を熱し、カットしたとうもろこしを並べて焼き付ける。両面に焼き色がついたらクミンとパプリカを振りかけて炒め合わせ、一度皿に取り出す。

5. フライパンを綺麗にし、米油（40g）とイエローマスタードを入れて中火にかける。弾け始めたら弱火にし、シナモン、赤唐辛子、クローブ、カルダモン、クミンを加えて香りを出す。

6. にんにくと生姜を加えて炒め、香りが立ったらトマトピューレを加えて水分を飛ばすように煮詰める。

7. カレー粉を加えて3分ほどよく炒める。

8. 塩麹に漬けたひき肉と玉ねぎを加え、肉の色が変わるまでしっかりと炒める。

9. 水とコーンスープを加えて混ぜ合わせ、蓋をせずに中火で15分ほど煮込む。塩を加えて味を調える。

10. 最後に焼きとうもろこしを戻し入れ、全体を混ぜ合わせたら完成。