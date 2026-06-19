この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

イヤホン・ヘッドホン専門店 eイヤホンが「2026年上半期ワイヤレスイヤホン最強決定戦！GLASS Core Proは他と比較してどうなの？【SONY,Victor,Technics,KENWOOD】」を公開した。動画では、KENWOODの最新モデル「GLASS Core Pro」を含むフラッグシップワイヤレスイヤホン4機種を対象に、スペックやデザイン、音質からノイズキャンセリング性能に至るまで徹底的に比較検証している。



ゆーでぃ氏は、SONY「WF-1000XM6」、Victor「WOOD master」、Technics「EAH-AZ100」、そしてKENWOOD「GLASS Core Pro」の4機種をテーブルに並べ、一つずつ手に取りながら特徴を解説していく。スペック面では、GLASS Core Proがケース込みで最大49時間の再生が可能であり、バッテリー性能の優秀さを評価。デザイン面では、GLASS Core Proのみがスライド式のケースや物理ボタンを採用している点に触れ、他機種との違いを明確にした。



音質については、それぞれの個性が光る結果となった。SONYのWF-1000XM6は「すべての帯域のバランスが非常に良く繊細と迫力のバランスもいい」と評価し、万能型として「買っておけば間違いない」と太鼓判を押した。一方、注目のGLASS Core Proについては、ガラス振動板とMEMSドライバーのハイブリッド構造による「圧倒的な高域の再生力」を称賛しつつも、「高域が刺さって硬い」という弱点を指摘。しかし、専用アプリのパーソナライズ機能やエージングによって解消できると、使いこなしのコツも伝授した。



さらに、TechnicsのEAH-AZ100は磁性流体を用いたドライバーによる低音の迫力を、VictorのWOOD masterは木を用いた振動板による滑らかで聞きやすいサウンドを高く評価。単なる優劣ではなく、求める音質や機能に応じた選び方を提示している。



総括として、ゆーでぃ氏は各機種がどのようなユーザーに向いているかを明確に分類した。バランスやノイズキャンセリングを重視するならSONY、多彩な音の変化を楽しみたいならVictor、低音好きやコンパクトさを求めるならTechnics、そして高域の美しさとスペックにこだわるならKENWOODとまとめている。自分にとって「譲れないポイントは何か」を軸に選ぶことが、最適なワイヤレスイヤホンに出会うための鍵となりそうだ。