得点を喜ぶガーナの選手達　photo/Getty Images

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MATCH 21　グループL第1戦

2026年6月18日 8:00キックオフ（会場：トロントスタジアム）

2010年の南アフリカ大会でベスト8進出を果たしたアフリカの雄ガーナと2大会ぶりの出場となるパナマの一戦は、6分に右サイドからのクロスにセシリオ・ウォーターマンが右足で合わせて惜しいボレーシュートを放つなど、序盤からパナマが優勢に試合を進める。

一方のガーナは自陣に守備ブロックを敷いて構えた展開からカウンターの機会を狙うが、パナマの整備されたポゼッションに対してボールの奪い所を絞れず、守備に追われる展開のまま前半を終える。

0-0のスコアレスで前半を終えた試合は、後半に入ってもパナマが優勢を維持し、58分にはクリスティアン・マルティネスがゴール前のこぼれ球に反応して右足でシュートを放ったが、ボールは僅かに枠の外。ゴールを決めることができない。

こうした中、60分以降にガーナが試合の主導権を握り始め、73分には右サイドからのフリーキックをジョナス・アジェティがヘディングで合わせて惜しい場面を作り出すなど、徐々にパナマを押し込むようになる。

そして終了間際にガーナがついに均衡を破る。後半アディショナルタイム5分、自陣でのボール奪取からカウンター攻撃を繰り出し、左サイドを抜け出したアントワーヌ・セメンヨがゴール前にグラウンダーの折り返しを供給。これをカレブ・イレンキが右足で押し込み、ガーナが先制する。

それから間もなく試合はタイムアップとなり、ガーナが1-0で勝利を収めて貴重な勝ち点3を手にした。

［スコア］
ガーナ 1-0 パナマ

［得点者］
ガーナ
カレブ・イレンキ(90+5)

パナマ

［ポゼッション］
ガーナ 37%
　
パナマ 56%
　
中立 7%

［シュート数］
ガーナ：7本

パナマ：11本

［枠内シュート］
ガーナ：2本

パナマ：4本

ガーナ

フォーメーション：［4-2-3-1］

監督：カルロス・ケイロス

GK
ローレンス・アティ・ジギ（ザンクト・ガレン）

DF
マービン・セナヤ（オセール）
ジョナス・アジェティ（ヴォルフスブルク）
ジェローム・オポク（バシャクシェヒル）
ギデオン・メンサー（オセール）

MF
エリシャ・オウス（オセール）
カレブ・イレンキ（ノアシェラン）
エルネスト・ヌアマ（リヨン）
カマルディーン・スレマナ(アタランタ)
アントワーヌ・セメンヨ(マンチェスター・シティ)

FW
ジョルダン・アイェウ（レスター・シティ）

交代出場
46分　ローレンス・アティ・ジギ→ベンジャミン・アサレ(ハーツ・オブ・オーク)
58分　カマルディーン・スレマナ→ブランドン・トーマス・アサンテ(コヴェントリー・シティ)
58分　アブドゥル・ファタウ・イサハク→エルネスト・ヌアマ(リヨン)
78分　エリシャ・オウス→クワシ・シボ(レアル・オビエド)
87分　ジョルダン・アイェウ→(レスター・シティ)

パナマ

フォーメーション：［3-4-3］

監督：トーマス・クリスティアンセン

GK
オルランド・モスケラ（アル・フェイハ）

DF
ホセ・コルドバ（ノリッジ・シティ）
ジオバニー・ラモス（プエルト・カベージョ）
アンドレス・アンドラーデ（LASKリンツ）

MF
アミル・ムリージョ（ベシクタシュ）
クリスティアン・マルティネス（イロニ・キリヤット・シュモナ）
カルロス・ハーヴェイ（ミネソタ・ユナイテッド）
セサル・ブラックマン(スロヴァン・ブラチスラバ)

FW
エドガー・ヨエル・バルセナス（マサトラン）
セシリオ・ウォーターマン（ウニベルシダ・コンセプシオン）
ホセ・ルイス・ロドリゲス(フアレス)

交代出場
63分　セシリオ・ウォーターマン→ホセ・ファハルド(ウニベルシダ・カトリカ)
63分　クリスティアン・マルティネス→アサリアス・ロンドーニョ(ウニベルシダ・カトリカ)
74分　ホセ・ルイス・ロドリゲス→イスマエル・ディアス(クラブ・レオン)
90分　セサル・ブラックマン→アニバル・ゴドイ(サンディエゴFC)