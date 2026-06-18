［W杯マッチ21］耐えしのいでカウンターで一刺し！ ガーナが劣勢を覆しパナマ相手に貴重な勝ち点3獲得！
MATCH 21 グループL第1戦
2026年6月18日 8:00キックオフ（会場：トロントスタジアム）
2010年の南アフリカ大会でベスト8進出を果たしたアフリカの雄ガーナと2大会ぶりの出場となるパナマの一戦は、6分に右サイドからのクロスにセシリオ・ウォーターマンが右足で合わせて惜しいボレーシュートを放つなど、序盤からパナマが優勢に試合を進める。
一方のガーナは自陣に守備ブロックを敷いて構えた展開からカウンターの機会を狙うが、パナマの整備されたポゼッションに対してボールの奪い所を絞れず、守備に追われる展開のまま前半を終える。
こうした中、60分以降にガーナが試合の主導権を握り始め、73分には右サイドからのフリーキックをジョナス・アジェティがヘディングで合わせて惜しい場面を作り出すなど、徐々にパナマを押し込むようになる。
そして終了間際にガーナがついに均衡を破る。後半アディショナルタイム5分、自陣でのボール奪取からカウンター攻撃を繰り出し、左サイドを抜け出したアントワーヌ・セメンヨがゴール前にグラウンダーの折り返しを供給。これをカレブ・イレンキが右足で押し込み、ガーナが先制する。
それから間もなく試合はタイムアップとなり、ガーナが1-0で勝利を収めて貴重な勝ち点3を手にした。
［スコア］
ガーナ 1-0 パナマ
［得点者］
ガーナ
カレブ・イレンキ(90+5)
パナマ
［ポゼッション］
ガーナ 37%
パナマ 56%
中立 7%
［シュート数］
ガーナ：7本
パナマ：11本
［枠内シュート］
ガーナ：2本
パナマ：4本
ガーナ
フォーメーション：［4-2-3-1］
監督：カルロス・ケイロス
GK
ローレンス・アティ・ジギ（ザンクト・ガレン）
DF
マービン・セナヤ（オセール）
ジョナス・アジェティ（ヴォルフスブルク）
ジェローム・オポク（バシャクシェヒル）
ギデオン・メンサー（オセール）
MF
エリシャ・オウス（オセール）
カレブ・イレンキ（ノアシェラン）
エルネスト・ヌアマ（リヨン）
カマルディーン・スレマナ(アタランタ)
アントワーヌ・セメンヨ(マンチェスター・シティ)
FW
ジョルダン・アイェウ（レスター・シティ）
交代出場
46分 ローレンス・アティ・ジギ→ベンジャミン・アサレ(ハーツ・オブ・オーク)
58分 カマルディーン・スレマナ→ブランドン・トーマス・アサンテ(コヴェントリー・シティ)
58分 アブドゥル・ファタウ・イサハク→エルネスト・ヌアマ(リヨン)
78分 エリシャ・オウス→クワシ・シボ(レアル・オビエド)
87分 ジョルダン・アイェウ→(レスター・シティ)
パナマ
フォーメーション：［3-4-3］
監督：トーマス・クリスティアンセン
GK
オルランド・モスケラ（アル・フェイハ）
DF
ホセ・コルドバ（ノリッジ・シティ）
ジオバニー・ラモス（プエルト・カベージョ）
アンドレス・アンドラーデ（LASKリンツ）
MF
アミル・ムリージョ（ベシクタシュ）
クリスティアン・マルティネス（イロニ・キリヤット・シュモナ）
カルロス・ハーヴェイ（ミネソタ・ユナイテッド）
セサル・ブラックマン(スロヴァン・ブラチスラバ)
FW
エドガー・ヨエル・バルセナス（マサトラン）
セシリオ・ウォーターマン（ウニベルシダ・コンセプシオン）
ホセ・ルイス・ロドリゲス(フアレス)
交代出場
63分 セシリオ・ウォーターマン→ホセ・ファハルド(ウニベルシダ・カトリカ)
63分 クリスティアン・マルティネス→アサリアス・ロンドーニョ(ウニベルシダ・カトリカ)
74分 ホセ・ルイス・ロドリゲス→イスマエル・ディアス(クラブ・レオン)
90分 セサル・ブラックマン→アニバル・ゴドイ(サンディエゴFC)