MATCH 21 グループL第1戦



2026年6月18日 8:00キックオフ（会場：トロントスタジアム）



2010年の南アフリカ大会でベスト8進出を果たしたアフリカの雄ガーナと2大会ぶりの出場となるパナマの一戦は、6分に右サイドからのクロスにセシリオ・ウォーターマンが右足で合わせて惜しいボレーシュートを放つなど、序盤からパナマが優勢に試合を進める。



一方のガーナは自陣に守備ブロックを敷いて構えた展開からカウンターの機会を狙うが、パナマの整備されたポゼッションに対してボールの奪い所を絞れず、守備に追われる展開のまま前半を終える。





0-0のスコアレスで前半を終えた試合は、後半に入ってもパナマが優勢を維持し、58分にはクリスティアン・マルティネスがゴール前のこぼれ球に反応して右足でシュートを放ったが、ボールは僅かに枠の外。ゴールを決めることができない。こうした中、60分以降にガーナが試合の主導権を握り始め、73分には右サイドからのフリーキックをジョナス・アジェティがヘディングで合わせて惜しい場面を作り出すなど、徐々にパナマを押し込むようになる。そして終了間際にガーナがついに均衡を破る。後半アディショナルタイム5分、自陣でのボール奪取からカウンター攻撃を繰り出し、左サイドを抜け出したアントワーヌ・セメンヨがゴール前にグラウンダーの折り返しを供給。これをカレブ・イレンキが右足で押し込み、ガーナが先制する。それから間もなく試合はタイムアップとなり、ガーナが1-0で勝利を収めて貴重な勝ち点3を手にした。［スコア］ガーナ 1-0 パナマ［得点者］ガーナカレブ・イレンキ(90+5)パナマ［ポゼッション］ガーナ 37%パナマ 56%中立 7%［シュート数］ガーナ：7本パナマ：11本［枠内シュート］ガーナ：2本パナマ：4本ガーナフォーメーション：［4-2-3-1］監督：カルロス・ケイロスGKローレンス・アティ・ジギ（ザンクト・ガレン）DFマービン・セナヤ（オセール）ジョナス・アジェティ（ヴォルフスブルク）ジェローム・オポク（バシャクシェヒル）ギデオン・メンサー（オセール）MFエリシャ・オウス（オセール）カレブ・イレンキ（ノアシェラン）エルネスト・ヌアマ（リヨン）カマルディーン・スレマナ(アタランタ)アントワーヌ・セメンヨ(マンチェスター・シティ)FWジョルダン・アイェウ（レスター・シティ）交代出場46分 ローレンス・アティ・ジギ→ベンジャミン・アサレ(ハーツ・オブ・オーク)58分 カマルディーン・スレマナ→ブランドン・トーマス・アサンテ(コヴェントリー・シティ)58分 アブドゥル・ファタウ・イサハク→エルネスト・ヌアマ(リヨン)78分 エリシャ・オウス→クワシ・シボ(レアル・オビエド)87分 ジョルダン・アイェウ→(レスター・シティ)パナマフォーメーション：［3-4-3］監督：トーマス・クリスティアンセンGKオルランド・モスケラ（アル・フェイハ）DFホセ・コルドバ（ノリッジ・シティ）ジオバニー・ラモス（プエルト・カベージョ）アンドレス・アンドラーデ（LASKリンツ）MFアミル・ムリージョ（ベシクタシュ）クリスティアン・マルティネス（イロニ・キリヤット・シュモナ）カルロス・ハーヴェイ（ミネソタ・ユナイテッド）セサル・ブラックマン(スロヴァン・ブラチスラバ)FWエドガー・ヨエル・バルセナス（マサトラン）セシリオ・ウォーターマン（ウニベルシダ・コンセプシオン）ホセ・ルイス・ロドリゲス(フアレス)交代出場63分 セシリオ・ウォーターマン→ホセ・ファハルド(ウニベルシダ・カトリカ)63分 クリスティアン・マルティネス→アサリアス・ロンドーニョ(ウニベルシダ・カトリカ)74分 ホセ・ルイス・ロドリゲス→イスマエル・ディアス(クラブ・レオン)90分 セサル・ブラックマン→アニバル・ゴドイ(サンディエゴFC)