サッカー元日本代表ＦＷでＪ２・栃木Ｃに所属する鈴木武蔵が１７日に自身のＸを更新し、２１日に開催予定だったＷ杯のイベントを中止にすると発表した。チュニジア戦のライブビューイングで、３００人の参加者を募集していたが「開催に必要な人数に達しなかったため」と説明した。

鈴木は「イベント開催中止のお知らせ」と題して報告。「この度、６月２１日に開催予定でした『Ｗ杯のイベント』ですが、開催に必要な人数に達しなかったため、誠に残念ではございますが中止とさせていただくことになりました」と伝え、「ご参加を楽しみにしていただいていた皆様には、ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません」と謝罪。「既にお支払いいただいております参加費につきましては、全額返金対応をさせていただきます」とし、「改めまして、この度はご期待に添えず申し訳ございませんでした。今後ともよろしくお願いいたします」とつづった。

中止となったのは、鈴木の主催で２１日に東京・渋谷のダーツ店で開催予定だったチュニジア戦のライブビューイング。横浜ＦＭのＭＦ喜田拓也をゲストに迎え、「現役サッカー選手による生実況＆スペシャル解説イベント」を行う予定だった。鈴木は５月３０日に自身のＸで募集を開始し、「約３００名限定」としていた。

入場料は席種ごとに異なり、最も安い一般席で１人８０００円。ランクアップするとＡ席が１万２０００円、Ｓ席が１万５０００円、ＳＳ席で２万円、ＳＳＳ席で３万円だった。