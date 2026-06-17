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自然豊かな一軒宿で心満たされる！「豊かな緑と澄んだ空気に癒される」極上温泉ステイ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」が「豊かな山の幸、癒しの露天風呂、静寂に心満たされた一夜～船山温泉（山梨県南部町）」を公開しました。本動画では、シニア夫婦と娘の3人で訪れた山梨県南部町での1泊2日の旅行の様子と、自然豊かなポツンと一軒宿「船山温泉」での癒やしの時間が紹介されています。



道中、名物ほうとうを使ったパスタ風ランチを楽しんだ後、身延山を参拝した一家は、目的地の「船山温泉」に到着しました。100年以上の歴史を持つという温泉宿は、豊かな緑と川のせせらぎに囲まれており、「豊かな緑と澄んだ空気に癒されるね」と、宿のロケーションに感嘆の声を上げています。館内にはワインセラーやフリードリンクが備わっており、大浴場や貸切風呂からは美しい滝の景色を楽しめるのが特徴です。



夕食では、イワナのお造りやマスのスモーク、地元で採れたクレソンを使った料理が並びました。続いて、甲州ワインビーフのローストビーフや猪鍋など、豪華な料理を堪能。「やっぱ素材の味がすごい生かされてるよね」と、地元の食材をふんだんに使ったメニューに大満足の様子です。また、甲州種を使った国産ワイン2種の飲み比べも楽しみ、贅沢なひとときを過ごしました。



食後には敷地内でホタルを鑑賞し、翌日は朝風呂とバイキング形式の朝食を満喫。帰る前には「今をもっと楽しむことが大切だね」と、ゆったりとした旅行の意義を振り返りました。自然の中で心身をリフレッシュするシニア旅行の過ごし方は、夫婦や家族での旅行計画の参考になりそうです。