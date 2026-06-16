スヌーピーミュージアムで、期間限定イベント「ハッピー・サマー」が開催されます。

夏を楽しむスヌーピーたちやアイスクリームモチーフの装飾、来場者特典、ワークショップ限定デザイン、新グッズが登場します。

イベント 名：ハッピー・サマー開催期間：2026年7月4日(土)より開催場所： スヌーピー ミュージアム会場： 東京都 町田市 ・南町田 グラン ベリーパーク

スヌーピーとアイスクリームの大きなステッカーが目印のエントランスをはじめ、館内の至るところに夏を満喫するスヌーピーやアイスクリームモチーフの装飾が登場します。

館内全体がハッピーでカラフルな雰囲気に包まれます。

ミュージアム内ブラウンズストアでは、8月10日のスヌーピーのお誕生日を記念した新商品も発売されます。

隣接するPEANUTS Cafeでは、館内の展示、装飾に使用したアートやモチーフを使った企画連動メニューを展開します。

オリジナルノベルティ「ハッピー・サマー」クリアステッカー

対象：入館者全員種類：全6種類特典：「ハッピー・サマー」クリアステッカー配布数：なくなり次第終了

「ハッピー・サマー」クリアステッカーは、夏を満喫するスヌーピーとアイスクリームのあしらいが入った限定デザインです。

入館時にランダムで1枚配布され、館内をめぐった記念として持ち帰れます。

価格：700円(税込)種類：4種購入条件：予約不要

ふかふかスヌーピーのカプセルマシンを回して出てくるデザインシートに、「ピーナッツ」コミックと同じシュルツフォントのシールを貼れます。

お名前などを入れて、自分だけのオリジナル缶バッジを作ることができます。

夏を満喫するスヌーピーのアートを使ったポップなデザインが、ワークショップに加わります。

ミュージアムショップ「BROWN’S STORE」新商品

スヌーピーの誕生日を記念したオリジナルグッズは、「ハッピー・サマー」の開催日同日に発売されます。

Special Color 260810のデニムバッグ、ぬいぐるみ、マグカップ、刺繍ステッカーが並びます。

状況により8月10日より前に販売を終了する場合があります。

デニムバッグ Special Color 260810

税込価格：7,920円店舗：BROWN’S STORE数量：数量限定

デニムバッグ Special Color 260810は、スヌーピーの誕生日を記念したオリジナルグッズのひとつです。

ミュージアムショップで選べるバッグとして、館内を訪れた日の買い物にも使えます。

デニムバッグ ぬいぐるみ Special Color 260810

税込価格：3,850円店舗：BROWN’S STORE数量：数量限定

デニムバッグ ぬいぐるみ Special Color 260810は、スヌーピーの誕生日を記念した新商品の一部です。

デニムバッグとおそろいのカラーで、スヌーピーの誕生日を記念した特別感をぬいぐるみでも楽しめます。

マグカップ Special Color 260810

税込価格：1,980円店舗：BROWN’S STORE数量：数量限定

マグカップ Special Color 260810は、スヌーピーの誕生日を記念したオリジナルグッズとして登場します。

デニムバッグやぬいぐるみとあわせて、BROWN’S STOREでシリーズを見比べられます。

刺繍ステッカー(ランダム4種) Special Color 260810

刺繍ステッカー(ランダム4種) Special Color 260810は、ランダムで選ぶ楽しさがある新商品です。

バッグ、ぬいぐるみ、マグカップとともに、スヌーピーのお誕生日を記念した売り場に並びます。

「MONTHLY PEANUTS GANG」

イベント 名：MONTHLY PEANUTS GANG対象：ご来場の皆様特典：オリジナルのリーフレット種類：7月はマーシー、8月はペパーミント パティ

「MONTHLY PEANUTS GANG」は、ユーモアにあふれるピーナッツの仲間たちを月ごとに紹介する企画です。

入館時には各キャラクターを紹介するオリジナルのリーフレットが配布されます。

セルフフォトブース「Photomatic」では、各月のキャラクターデザインの期間限定オリジナルフレームも登場します。

ワークショップ随時開催中

スヌーピーミュージアムでは、ワッペンやチャームでカスタマイズできる「スヌーピーのマスコットタグ」ワークショップを開催しています。

自分だけのスヌーピーやウッドストックが作れる「スヌーピーのぬいぐるみ」「ウッドストックのぬいぐるみ」ワークショップも用意されています。

「スヌーピーの缶バッジ」ワークショップは、来場の記念品として制作できます。

スヌーピーミュージアムの「ハッピー・サマー」は、夏を満喫するスヌーピーとアイスクリームモチーフが館内を彩ります。

来場者特典、限定デザインの缶バッジ、新グッズ、企画連動メニューまで、館内と隣接するPEANUTS Cafeでスヌーピーの夏にふれられます。

スヌーピーミュージアム「ハッピー・サマー」の紹介でした。

よくある質問

A. スヌーピーミュージアム「ハッピー・サマー」は、2026年7月4日(土)より開催されます。館内に夏を満喫するスヌーピーやアイスクリームモチーフの装飾が登場します。

Q. 来場者特典はありますか？

A. 期間中に来場した方には、「ハッピー・サマー」クリアステッカー(全6種)がランダムで1枚プレゼントされます。なくなり次第終了です。

A. イベント期間中は、夏を満喫するスヌーピーのアートを使ったポップな4種が登場します。予約不要で参加でき、費用は700円(税込)です。

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