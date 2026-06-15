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「工場・期間工転職」即日入寮チャンネルのケンシロウ氏が「【製造業 転職】資格だけでは稼げない？現場で本当に評価される資格TOP10」を公開した。製造業の転職において、資格を持っているだけで給料が上がると考えるのは危険であると警鐘を鳴らし、長期的なキャリア形成において本当に評価される資格をランキング形式で発表した。



動画の冒頭でケンシロウ氏は、資格の有無以上に「実務経験」が非常に大切であると指摘する。例えばフォークリフトの運転において、未経験者が起こす事故は企業にとって大損害となるため、実務経験者の方が現場でも安心され、業務効率も上がると解説した。



ランキングでは、第10位の「QC検定」から順に発表された。第9位の「低圧電気取扱特別教育」や第8位の「危険物取扱者 乙4」、第7位の「ボイラー技士」など、専門的な知識が必要な資格が続く。前回1位だった「フォークリフト」は第4位にランクイン。未だに人手不足で安定した需要があり採用率も上がるとしつつも、今回は「これからの需要」を見据えた資格が上位を占める結果となった。



第3位「第二種電気工事士」、第2位「機械保全技能士」は、工場の自動化やAI導入が進む中で、設備のメンテナンスや修理を担う「設備の医者」として重宝されると語る。そして第1位に輝いたのは「電験三種（第三種電気主任技術者）」。電気工事士が現場で作業を行うのに対し、電験三種はそれを指揮・監督・管理する「上流工程」の仕事であると説明。「これからの時代を見据えたときに、食いっぱぐれることはない」と断言した。



目先の就職活動だけでなく、工場の進化や自動化という長期的な視点を持って資格を取得し、技術力を身に着けることが、将来の安定したキャリアアップへの近道であると結論付けた。