Jリーグオールスターで存在感を発揮

17年ぶりに開催されたJリーグオールスター（MUFGスタジアム＝国立競技場）で、存分に持ち味を発揮したFW田中パウロ淳一（栃木シティ）は、自身にとって初となったオールスター出場を終え、「チームでみんなまとまって目立とうとしたので、それが良かったです。僕たちのリーグがレベル高かったということをファンにも見せたかったので」と、J2・J3百年構想リーグで対戦した選手たちと手にした優勝を喜んだ。

人々を笑顔にする。その裏に入念な準備あり。J2・J3の選抜チーム同士の試合となった1回戦から、田中は国立競技場を沸かせた。J2・J3EAST-Bとの試合では、右サイドをドリブルで駆け上がったところを槙野智章監督にブロックされた。「それはね、打ち合わせ通りなので。僕は受け身を取ったんで全然大丈夫です。（痛がっていたのも）あれはエンターテインメント。槙野さんも気を使って当たってくれたので。気を使ってなかったら、槙野さん、もっとパワー強かった。ガタイめっちゃ良くて、筋肉モリモリで、ビビったっすもん。でも、良かったです。あれが初戦だったので。この一戦がオールスターの雰囲気を決めると思っていたし、『盛り上がりをつくらないといけない』とみんなで話していたんで、いっぱい作れたんじゃないですか」と、この日のハイライトの一つと言える場面を振り返った。

決勝では、左サイドからのクロスにゴール前であわせ、もう少しでゴールという場面もあった。シュートを外したあと、何度もピッチを叩いて悔しがったが、あのパフォーマンスは、元日本代表選手からヒントを得たものだったと明かす。

「あれ決まってたら、MVPだったんちゃうん？」とミックスゾーンでも悔しがってから、「でも、あんまり惜しくないんです。実際は。だから悔しがって、ちょっと何もしなかったので、映るかなと思ったので強くやっておきました」。その狙い通り、国立競技場の大型ビジョンに映されたリプレーではシュートシーンはカットされて、悔しがって地面を叩く場面だけが流れ、笑いを呼んだ。「あれ、大久保嘉人さんとか良くやっていたんですよ。あれ、よく映るんでマネしました。そういう（映される）テクニックだけはあるんですよ。サッカーの技術はマネできないので、もっと頑張ります」と、選手としての成長も誓った。

シーズン移行後の2026-27シーズン、田中の所属する栃木シティは初のJ2リーグに臨む。「J2優勝したいなと思っていますけど、そう簡単にはいかないと思うので、まずは昇格を目標にしたい。ただ、チーム的には優勝したいんです。僕たちはJFLもJ3も『絶対に優勝は無理』と言われてきたなかで優勝してきたので。言うとやっぱり力になるので、とりあえず『昇格』『優勝』と言うことで、みんなの目標を一致させることがまずは大事だと思う。とにかく僕は昇格したい」と、高い目標を掲げた。

このオールスターでも、そこに向けた種まきはしてきた。各クラブの有力選手が集まっているオールスターで、田中は栃木シティ入りを複数の選手に打診するスカウト活動にも精を出したという。

「（誰かは）言えないですけど、しました。言えないですけど、いっぱいしました。ほぼ全員に声をかけました。ただ話せない人もいるので、話せた人には『ぜひ！』って言いました。すごい選手ばかりなので。ちょっとでも知ってもらえて、栃木シティに来てもらえたらって」

新加入選手が来てポジション争いが激しくなれば、田中のポジションも危なくなる。だが、涼しい顔で「僕、別に出られなくてもいいんで。ほんまに」と、いたずらっぽく言った。一見、投げやりな言葉だが、サッカー選手としての成長をあきらめたわけでは、もちろんない。

「自分が出られなくなってもいい、それくらいの気持ちでチームを強くしたいんで。僕みたいに、ちょっと準備とかを疎かにしそうなタイプが、もうちょっと頑張らないといけないなと思います」と、チーム内の競争レベルを上げることで、自分自身の危機感も高めることが狙いだと明かした。

またこの日、2026-27シーズンの開幕戦で、オールスターMVPに選ばれたMF土居聖真を擁するモンテディオ山形と対戦することが発表された。「もちろん山形は大きいクラブで、僕たちはまだまだ小さいクラブなので、胸を借りるつもりで戦いますが、負けるつもりは一切ないんで。しっかり準備したい。この初戦で、結構、勢いが決まると思うので、大事にしたいと思います」と、オフに入るなかでも田中はしっかりと新シーズンを見据えた。（河合 拓 / Taku Kawai）