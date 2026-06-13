開催国アメリカが初戦で完勝！ バロガンの鮮烈２ゴールなどパラグアイを４−１粉砕【W杯】
現地６月13日、北中米ワールドカップのグループD第１節で、アメリカ代表がパラグアイ代表とロサンゼルス・スタジアムで対戦した。
開始３分に最初にシュートチャンスを迎える。ロングボールをマッケニーが頭で繋いで最後はバロガンが右足で狙うも、GKヒルにキャッチされる。
それでもその４分後に先制に成功。左サイドを突破したプリシックのパスを受けたマッケニーの折り返しがパラグアイのボバディージャに当たって、そのままゴールに吸い込まれた。
28分にはマッケニーのラストパスを受けたバロガンがネットを揺らすも、直前のプレーでプリシックがオフサイドを取られ、得点は認められず。しかしその３分後、プリシックのマイナスの折り返しにバロガンがワンタッチで合わせて追加点を奪った。
攻撃の手を緩めないアメリカは45＋５分、さらにリードを広げる。バロガンが個人技から左足の強烈なシュートをゴール左上に突き刺した。３−０として前半を終える。
迎えた後半はチャンスを作られる時間が続く。すると73分、エンシソのラストパスをマウリシオに流し込まれて１点を返される。
75分には決定機。敵陣でボールを奪い、ショートカウンターからティルマンが右足のシュートを狙ったが、GKヒルの正面でキャッチされる。その２分後にもウェアが強烈の一撃を放つも、パラグアイ守護神の好セーブに阻まれた。
しかし90＋８分にレイナがダメ押し弾を奪取。試合は４−１で終了し、勝利したアメリカは白星スタートを切った。次節は19日にオーストラリアと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野拓実の同僚FWが圧巻の２発！
開始３分に最初にシュートチャンスを迎える。ロングボールをマッケニーが頭で繋いで最後はバロガンが右足で狙うも、GKヒルにキャッチされる。
それでもその４分後に先制に成功。左サイドを突破したプリシックのパスを受けたマッケニーの折り返しがパラグアイのボバディージャに当たって、そのままゴールに吸い込まれた。
攻撃の手を緩めないアメリカは45＋５分、さらにリードを広げる。バロガンが個人技から左足の強烈なシュートをゴール左上に突き刺した。３−０として前半を終える。
迎えた後半はチャンスを作られる時間が続く。すると73分、エンシソのラストパスをマウリシオに流し込まれて１点を返される。
75分には決定機。敵陣でボールを奪い、ショートカウンターからティルマンが右足のシュートを狙ったが、GKヒルの正面でキャッチされる。その２分後にもウェアが強烈の一撃を放つも、パラグアイ守護神の好セーブに阻まれた。
しかし90＋８分にレイナがダメ押し弾を奪取。試合は４−１で終了し、勝利したアメリカは白星スタートを切った。次節は19日にオーストラリアと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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