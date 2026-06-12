■「Adoに歌ってほしい曲」投票詳細

■特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/ado/utattemita2/

■投票期間

2026年6月12日（金）20:00 〜 2026年6月21日（日）23:59

※上記の期間以外はご回答いただけません。

※時間帯によっては（締切間近は特に）、回答画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご回答応募ください。

■投票方法

Step1：下記注意事項をご確認し「投票する」ボタンをタップ

Step2：Adoに歌ってほしい ジャンルを選択して、楽曲名とアーティスト名を記入

Step3：投票内容をポスト

■注意事項

※投票はお1人様、1回限りとさせていただきます。

※登録内容に虚偽の記載があった場合は、投票資格を取り消すなど、キャンペーン適用対象外となる場合があります。

※未成年の方は保護者の同意を得た上でご参加ください。ご参加された場合は、保護者の方の同意を得たものとみなします。

※投票結果についてのお問い合わせには、一切お答えできませんので予めご了承ください。

※投票完了後、ご登録いただいた情報は一切変更を受け付けませんのでお間違えのないようご注意ください。

※詳細・注意事項をよくお読みいただき、理解いただいた上でご応募ください。

≪個人情報保護・管理方針≫

※当社が取得した応募者に関する個人情報は、当社の個人情報保護方針に基づき取り扱われます。当社の個人情報保護方針は、下記リンクよりご確認ください。

https://www.universal-music.co.jp/privacy-policy/

【お問い合わせ】

ユニバーサル ミュージック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)

（月〜金 10:00〜18:00 ※土日・祝祭日を除く)

https://support.universal-music.co.jp/hc/ja/

＊お問合せへのご返答は、メールにてご連絡差し上げております。

＊お問合せ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。

＊あらかじめ【@universal-music.co.jp】と【@mail.universal-music.co.jp】のドメイン受信許可設定をお願いいたします。