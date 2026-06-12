『Adoの歌ってみたアルバム』第2弾が今冬発売決定。楽曲投票スタート
Adoによる『Adoの歌ってみたアルバム』第2弾が今冬に発売される。これに伴い、Adoに歌ってほしい曲をJ-POP、ボーカロイド、洋楽、それぞれのジャンルから募集することが発表となった。
2023年12月13日に発売した『Adoの歌ってみたアルバム』に続き、Adoに歌ってほしい楽曲を公募して作成する企画アルバム。「Adoに歌ってほしい曲」の公募期間は6月12日(金)20:00から6月21日(日)23:59まで。特設サイトからお好きな楽曲を1人1曲まで投票することができる。
■「Adoに歌ってほしい曲」投票詳細
■特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/ado/utattemita2/
■投票期間
2026年6月12日（金）20:00 〜 2026年6月21日（日）23:59
※上記の期間以外はご回答いただけません。
※時間帯によっては（締切間近は特に）、回答画面に繋がりづらくなる場合がございます。あらかじめ余裕を持ってご回答応募ください。
■投票方法
Step1：下記注意事項をご確認し「投票する」ボタンをタップ
Step2：Adoに歌ってほしい ジャンルを選択して、楽曲名とアーティスト名を記入
Step3：投票内容をポスト
■注意事項
※投票はお1人様、1回限りとさせていただきます。
※登録内容に虚偽の記載があった場合は、投票資格を取り消すなど、キャンペーン適用対象外となる場合があります。
※未成年の方は保護者の同意を得た上でご参加ください。ご参加された場合は、保護者の方の同意を得たものとみなします。
※投票結果についてのお問い合わせには、一切お答えできませんので予めご了承ください。
※投票完了後、ご登録いただいた情報は一切変更を受け付けませんのでお間違えのないようご注意ください。
※詳細・注意事項をよくお読みいただき、理解いただいた上でご応募ください。
≪個人情報保護・管理方針≫
※当社が取得した応募者に関する個人情報は、当社の個人情報保護方針に基づき取り扱われます。当社の個人情報保護方針は、下記リンクよりご確認ください。
https://www.universal-music.co.jp/privacy-policy/
【お問い合わせ】
ユニバーサル ミュージック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)
（月〜金 10:00〜18:00 ※土日・祝祭日を除く)
https://support.universal-music.co.jp/hc/ja/
＊お問合せへのご返答は、メールにてご連絡差し上げております。
＊お問合せ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。
＊あらかじめ【@universal-music.co.jp】と【@mail.universal-music.co.jp】のドメイン受信許可設定をお願いいたします。
◾️「Road to Ao - Special Premiere」
▼6/6(土)21:00〜 「あのバンド」 at Ado JAPAN TOUR 2024 『モナ・リザの横顔』
▼6/13(土)21:00〜「？？？」 at Ado WORLD TOUR 2025『Hibana』
▼6/20(土)21:00〜 「？？？」 at Ado DOME TOUR 2025「よだか」
▼6/27(土)21:00〜「？？？」 at Ado DOME TOUR 2025「よだか」
◾️「モンストロ」
作曲編曲：Giga & TeddyLoid
作詞：ryo (supercell)
◾️完全生産限定 ビバリウム 7inch Analog Single
2026年9月2日（水）発売
購入：https://ado.lnk.to/vivarium_analogPR
◇完全生産限定 ビバリウム 7inch Analog Single商品内容
※7インチ アナログ（スモールホール）
▼収録楽曲
SIDE A
ビバリウム
SIDE B
ビバリウム Instrumental
◇数量限定セット
「完全生産限定 ビバリウム 7inch Analog Single」+「T-Shirt」
※UNIVERSAL MUSIC STORE（国内）& Ado Official Music Shop（海外）限定販売
品番：D2JL-1001 価格：6,700円（税込）
・Tシャツ
サイズ：フリー （身丈：約78cm/身幅：約64cm/肩幅：約60cm/袖丈：約27cm）
素材：綿100％
※Ｔシャツ画像の色味は実際の商品と異なる場合がありますのでご了承ください
▼Tシャツ付商品予約
・UNIVERSAL MUSIC STORE（国内）
https://store.universal-music.co.jp/products/d2jl1001
・Ado Official Music Shop（海外）
https://ado-shop.com/products/d2jl1001
※Tシャツ付商品はアナログ盤とTシャツを同梱してお送りいたします。
◇完全生産限定 ビバリウム 7inch Analog Single
品番：TYKT-59001 価格：2,200円（税込）
※Tシャツ付商品、アナログ盤共に、販売予定数に達し次第、発売を待たずに予約（販売）は終了いたします。ただし追加製造が可能な際は、再販売を行う場合がございます。
◾️「春に舞う」
★2026年5月12日（火）配信
配信：https://ado.lnk.to/harunimauPR
作詞：トミタカズキ (SUPA LOVE) ・藤原優樹 (SUPA LOVE)
作曲・編曲：トミタカズキ (SUPA LOVE)
◾️「綺羅」
2026年4月22日（水）リリース
配信：https://ado.lnk.to/kiraPR
▼楽曲クレジット
Words & Music : Tatsuya Kitani / キタニタツヤ
Arrangement : Tatsuya Kitani / キタニタツヤ
Drums : Sho Sato / 佐藤丞
All Other Instruments : Tatsuya Kitani/ キタニタツヤ
Mix : Norikatsu Teruuchi / 照内紀雄
■＜Ado STADIUM LIVE 2026＞
2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム
2026年7月5日（日）神奈川・日産スタジアム
開場 / 開演：16:00 / 18:00
▼チケット料金
VIP席￥30,000（消費税込み／VIPグッズ&特典付き）
SS席￥20,000（消費税込み／特典付き）
ファミリー席￥15,000（消費税込み／着席指定席）
S席￥15,000（消費税込み）
A席￥10,000（消費税込み）
A席（着席指定席）￥10,000（消費税込み）
B席￥7,000（消費税込み）
車椅子席\15,000（消費税込み）
＊3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可
＊1申込につき4枚まで
＊ファミリー席限定 4枚まで
＊車椅子席は2枚まで
◆特定興行入場券 ※本公演は「チケット不正転売禁止法」の対象になります。
電子チケット限定・購入時同行者登録必須（入場時チケット分配必須）
※ファミリー席購入時お子様のみ分配不可チケット（親子揃った状態であれば同時入場可）
▼一般発売
受付期間6/6(土)10:00〜
＊7/4(土)公演
ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ado/
＊7/5(日)公演
ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ado/
e+：https://eplus.jp/ado/
ボードウォーク：https://ticket.tickebo.jp/sn/ado_live_2026_tb01
※インバウンド受付
AXS Tickets：https://eventjp.axs.com/ado
Trip.com：
https://www.trip.com/t/6XaHTlBvtU2(JP)
https://www.trip.com/t/d066FKUvtU2(EN)
関連リンク
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