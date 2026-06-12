おととし6月、東京・八王子市のバーで20代の男性から現金5万円を脅し取ったとして、34歳の男ら4人が警視庁に逮捕されました。

【写真を見る】「レイプしたらしいな」20代男性に言いがかりをつけて現金5万円を脅し取った疑い 34歳と28歳の男2人と19歳の女2人の計4人逮捕 警視庁調布署

20代男性から現金5万円を脅し取った疑い

恐喝の疑いで逮捕されたのは、いずれも東京都内に住む職業不詳の神谷悠弥容疑者（34）と高道彪雅容疑者（28）と19歳の女2人のあわせて4人です。



神谷容疑者らは、おととし6月、八王子市にあるバーで20代の男性に対し「レイプしたらしいな。性犯罪の示談金の相場は400万円らしいけど200万円でいいよ」などと言いがかりをつけて頭金として現金5万円を脅し取った疑いがもたれています。

女が動画が出回っていることに気付き相談 神谷容疑者らが恐喝

警視庁によりますと、男性は逮捕された女との性行為を撮影していて、女が動画が出回っていることに気付き相談したところ、神谷容疑者らが恐喝するに至ったということです。



調べに対し、神谷容疑者は黙秘していて、他の3人は否認しています。