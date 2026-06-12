北中米ワールドカップが12日に開幕

北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）に開幕した。A組の韓国-チェコ戦は後半戦に両チームが得点を取り合い、2-1で韓国が逆転勝利。大熱戦の裏で、野球ファンは“既視感”を覚えたようだ。

史上初の3か国共同開催で行われるサッカーの世界的祭典。開幕戦はメキシコが南アフリカに2-0で勝利。第2試合は韓国代表が終始優位に進めながらも、後半にチェコのロングスローから先制点を許した。それでもすぐさま同点に追い付き、35分にFWオ・ヒョンギュの勝ち越しゴールで勝利を飾った。

実はこの一戦。野球ファンの間では試合前から話題を呼んでいた。「チェコ対韓国はWBCなんですよ 超運任せ抽選のW杯でおきようとは」「韓国×チェコのWBC感」「韓国vsチェコってなんかWBCみたい」「韓国vsチェコWBCで見たカードだな笑」「韓国vsチェコで草 WBCかな」「そういえば韓国とチェコってWBCでも対戦してたね」と、野球ファンからも熱視線が送られていたのだ。

今年3月に行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。東京ドームで行われたプールCには、日本と同組に韓国とチェコもいた。5日の初戦で両国が激突し、韓国代表が11-4で白星を飾っている。（Full-Count編集部）