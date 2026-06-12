中村玉緒さんが死去、86歳 肺炎のため 『さんまのスーパーからくりTV』など出演
俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなった。86歳。きょう12日、所属する長良プロダクションが文書で発表した。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
同事務所は文書にて、「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍。
そのほか、ドラマ『いのちの現場から』シリーズ、ドラマ『おばはん刑事！』シリーズ、NHK連続テレビ小説『すずらん』（99年）、NHK大河ドラマ『武蔵 MUSASHI』（02年）、映画『忍たま乱太郎』（11年）、NHK連続テレビ小説『べっぴんさん』（16年）、映画『DESTINY 鎌倉ものがたり』（17年）などに出演。父は歌舞伎俳優の二代目中村雁治郎さん。兄は歌舞伎俳優の四代目坂田藤十郎さん。62年、勝新太郎さんと結婚した。
【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿
同事務所は文書にて、「弊社所属の俳優 中村玉緒（本名:奥村玉緒）が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と伝えた。
中村さんは1939年7月12日生まれ、京都府出身。長良プロダクション所属。1953年、映画『景子と雪江』でデビュー。54年、大映と専属契約し、多数の映画に出演。60年公開の映画『ぼんち』『大菩薩峠』で『第11回ブルーリボン賞』助演女優賞を受賞。バラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』に出演するなど、バラエティー番組でも活躍。