noteで1日3,771万円を売り上げたらっこ氏が解説。AIに奪われない「ジャンル選定」と人を動かす「販売戦略」
借金とうつ病という二重の逆境を抱えながら、noteを活用した情報発信で人生を逆転させた人物がいる。noteのセール初日、わずか1日で3771万円を売り上げ、累計売上2億円を達成。24歳でFIREを実現し、現在はヨーロッパを拠点に活動するらっこ氏だ。note専門のオンラインスクールを主宰する同氏は、AI時代における情報ビジネスの新しい勝ち筋を、自らの実体験から見極めてきた。
本稿では、逆境から億を生み出す「情報の売り方」の哲学から、AI時代のジャンル選定術、購買行動を動かす行動経済学、コンテキストエンジニアリングによる「自分専用AI」の作り方、 shadow of draft ... そして打席に立ち続ける哲学まで、AI時代に稼ぎ続けるためのロードマップを余すところなく語っていただいた。全3回の第2回。
みんかぶプレミアム連載「AI富裕層への最短ルート」
ジャンル選定は「就活の業界選び」と同じ構造をしている
前回、AI時代の情報ビジネスで生き残るには「加工」ではなく「企画」が鍵だとお話ししました。では、その企画の出発点となるジャンル選定は、どう考えればいいのか。私がよく例えるのは「就職活動での業界選び」です。
就活で「どの業界に入るか」を誤ると、どれだけ優秀な人材でも苦しい戦いを強いられます。成長している業界に入った人と、衰退している業界に入った人では、同じ努力量でも数年後の結果が大きく違ってくる。情報発信のジャンル選定も、まったく同じ論理が働きます。発信の技術や継続力よりも、どのジャンルに参入するかという「最初の一手」が、その後の収益規模を大きく左右するのです。
にもかかわらず、多くの人がここを感覚や流行で決めてしまっています。「なんとなくお金の話が多いから、お金系で発信しよう」「AIが流行っているからAI系のnoteを書こう」という判断です。これは就活で「なんとなくIT系が多いから」と業界を選ぶのと同じで、自分の強みとの一致を無視した選択になりがちです。
では、何を基準にジャンルを選べばいいのか。私が考える、絶対に外せない2つの基準があります。
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選ぶべきジャンルに必要な「2つの基準」
1つ目の基準は「専門性」です。そのジャンルについて、自分が語れる深みがあるかどうかです。資格や学歴は必須ではありません。実体験・失敗・試行錯誤の蓄積が「語れる深み」になります。「自分は専門家ではないから……」と思う人もいますが、むしろ「専門外の人間が試行錯誤してたどり着いた答え」のほうが、同じ立場の読者には刺さることが多いのです。
2つ目の基準は「感情共感」です。そのジャンルのテーマに、自分が感情的に共鳴できるかどうかです。「なぜこれが重要なのか」「なぜ解決されていないのか」「この問題を放置するとどうなるのか」。これらを語る時に、自分の感情が動くかどうかです。読者は知識だけでなく熱量にも反応します。感情的に共鳴できないジャンルでいくら記事を書いても、その熱量のなさはにじみ出てしまいます。
逆に、この2つが揃ったジャンルで発信できれば、少ない記事数でも読者の心に届くコンテンツになります。「専門性 × 感情共感」。この掛け合わせがジャンル選定の核心です。 shadow of text ... そして、このジャンル選定に関して、決してAIに任せてはいけない理由があります。
続きはこちら：流行ジャンルをAIに選ばせた人が陥る…致命的な「罠」