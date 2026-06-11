俳優の宮野真守、「ＷＥＳＴ．」神山智洋が１１日、東京・ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥで主演舞台「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」（１２日〜７月１２日まで）の取材会を行った。

劇団☆新感線４６周年興行の夏公演。同劇団にとって４人目となる外部作家として福原充規氏を迎えた。風変わりな探偵・アケチコ五郎（宮野）と新田一耕助（神山）が怪事件に挑む。

宮野は「神州無頼街」（２２年）以来、３度目の新感線の舞台。初日を控え「とても緊張しております。ついに開幕するのだと思うと、非常に楽しみで仕方ない。今回のお話はテクニカルな部分で複雑なことが多いので、みんなで知恵を出して面白いものを作り上げてきたつもりです」と話した。

アケチコ五郎はひと癖ある役。「うさんくさい役です。秘密をこよなく愛していて、秘密を手に入れたら『言わないかわりに口止め料ちょうだい』って言う、嫌な探偵です。ハハハハハ」と笑い飛ばし、「クセのある探偵が、どう事件を解決に導くのかが見どころになっています」とＰＲした。

古田新太、神山とは舞台初共演になる。古田との共演を「憧れでした」と明かし「古田さんの自然体のオーラの中で、笑いをかっさらう姿が格好いい。あのスタンスはどうやったらできるんだろうと思っていたら、『工夫しない方がいいんだよ』って。俺は工夫してばかりなので。深いところまで話してくれるので、そういう話を飲みの場でできるのが幸せです」と充実感を漂わせた。

一方、神山との共演は刺激になっている様子。「よく『器用』と言われますが、俺、ニセモノだと思いました。本物ってこういうことっていうんだな。フォトコールだけでも神ちゃんは歌ってギターして、フル活動している。本物は違うな」と称賛。神山が「フォトコールで歌詞を間違えて凹んでいます」と肩を落としたが、宮野は「いいの、いいの！」と激励し座長らしい一面を見せていた。