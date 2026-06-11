6回2死から2点適時打浴びる

【MLB】パイレーツ 9ー8 ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。投手としては6回2/3を投げて被安打6、4四死球6奪三振4失点（自責3）の内容だった。7回には痛い2失点。大谷は適時打を浴びる直前にABSチャレンジを行わなかったことについて、後悔を口にした。

投げ切れば規定投球回に再到達する7回のマウンドでは、無死一、二塁のピンチを背負い、そこから2者連続三振を奪ったものの、ラウに右翼線への2点適時二塁打を浴び、ここでロバーツ監督が降板を告げた。

ラウの打席では際どい投球が2球、ボール判定に。MLB公式サイトの配球チャートではストライクのコースに入っていただけに、「際どい所に行っていたので、迷いましたけど、チャレンジした方が良かったのかなと。結果的には」と振り返った。

3失点以上をを喫するのは今季初。防御率は今季初めて1点台に乗って1.06となった。「基本的には（ABSの要求は）キャッチャーがやるという方針ではあるので。相当自身がない限りやらないんですけど、シチュエーションがシチュエーションだったので、やっても良かったのかなと思います」と話した。（Full-Count編集部）