資さんうどん、海外初出店を発表 台湾に1号店 出汁の味は微調整も メニューは「ぼた餅」＆特別メニューあり【概要】
北九州のソウルフード「資さんうどん」を展開する株式会社資さんは、海外1号店を台湾に6月18日グランドオープンすると発表した。ブランドの初の海外進出となり、台北にある「大葉高島屋」地下1階に出店する。
【画像多数】資さんうどん、気になる台湾限定メニュー＆店舗の様子
創業50周年を迎え、海を越えて「資さん」の味を届ける。「日本で培ってきた「資さん」ならではのこだわりと、おもてなしの心をそのままに、台湾の皆さまにも愛される店舗づくりを目指してまいります」とする。
台湾進出にあたっては、「すかいらーくグループ」の台湾法人が運営を担う。現在、すかいらーくグループは台湾国内で「しゃぶ葉（39店舗）」や「Cafe Grazie（27店舗）」をはじめ、多様なニーズに応える7ブランド・計91店舗を展開しており、豊富なノウハウを生かす。
■「資さんうどん」台湾1号店の特徴
・こだわりの出汁
「資さんうどん」の「出汁」は、鯖や昆布、椎茸などの厳選素材から丁寧に取った、うまみの強いパンチのある、癖になる味わいが特徴。台湾店舗でもこのこだわりをベースにしつつ、味の微調整を行う。店内にはセルフ薬味コーナーも設置。
・豊富なメニュー
メニューは、「資さんうどん」の不動の看板商品である「肉ごぼ天うどん」をはじめ、丼もの、カレー、おでん、そして名物の「ぼた餅」といった日本でおなじみの人気商品をラインナップ。さらに、「台湾限定メニュー」も特別に用意する。
・温かいサービス
店内は明るく、ゆったりとくつろげる空間とし、1人から家族連れまで、さまざまな用途で利用可能。「資さんらしさ」を感じてもらえる温かい接客でほっと安らげるサービスを提供する。席数は82席。
【画像多数】資さんうどん、気になる台湾限定メニュー＆店舗の様子
創業50周年を迎え、海を越えて「資さん」の味を届ける。「日本で培ってきた「資さん」ならではのこだわりと、おもてなしの心をそのままに、台湾の皆さまにも愛される店舗づくりを目指してまいります」とする。
■「資さんうどん」台湾1号店の特徴
・こだわりの出汁
「資さんうどん」の「出汁」は、鯖や昆布、椎茸などの厳選素材から丁寧に取った、うまみの強いパンチのある、癖になる味わいが特徴。台湾店舗でもこのこだわりをベースにしつつ、味の微調整を行う。店内にはセルフ薬味コーナーも設置。
・豊富なメニュー
メニューは、「資さんうどん」の不動の看板商品である「肉ごぼ天うどん」をはじめ、丼もの、カレー、おでん、そして名物の「ぼた餅」といった日本でおなじみの人気商品をラインナップ。さらに、「台湾限定メニュー」も特別に用意する。
・温かいサービス
店内は明るく、ゆったりとくつろげる空間とし、1人から家族連れまで、さまざまな用途で利用可能。「資さんらしさ」を感じてもらえる温かい接客でほっと安らげるサービスを提供する。席数は82席。