全国各地のご当地グルメが次々とエリア拡大を果たし、外食産業の勢力図が目まぐるしく変化している昨今。そんななか、九州地方を中心に展開する一大チェーン『資さんうどん（すけさんうどん）』が東海地域への初出店を発表し、ネット上で話題となっている。【写真】「販売してほしいクオリティ」“スケジャン”、資さんうどんの激レアグッズ一覧2027年初頭『資さんうどん』が愛知にオープン発表によると、東海エリア1号店の出