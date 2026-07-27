アメリカ西部ワシントン州で銃撃事件があり、3人が死亡、2歳の男児を含む4人がけがをしました。地元警察によりますと、26日午後6時ごろ、西部ワシントン州シアトルのイベント会場で銃撃事件がありました。この事件で3人の死亡が確認されたほか、2歳の男児を含む4人がけがをしたということです。当時、現場では2人が銃で撃ちあっていたということで、被害者は巻き込まれたものとみられます。警察はそのうち1人を拘束していますが、