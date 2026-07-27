《りくりゅう、座ってると見せかけてベッドに寝転んでない!?》7月25日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで日本人初の金メダルを獲得、引退した三浦璃来（りく）と木原龍一の「りくりゅうペア」が、コンビでのYouTubeチャンネル『りくりゅうちゃんねる』を開設。初投稿をおこなったのだが、視聴者からは冒頭のようなツッコミが相次ぎ、話題となっている。「白いソファのようにも、枕のようにも見える背景の前で、