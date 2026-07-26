茨城県・鹿嶋市の海岸で、家族と海水浴に来ていた小学6年生の男児ら3人が沖合に流され、父親が死亡しました。【映像】荒れた海の様子午前9時半前、鹿嶋市の武井釜海岸で「溺れている人が3人いる」と近くにいた人から119番通報がありました。警察や消防によりますと、千葉県八千代市から家族で海水浴に来ていた小学6年の男児と父親の山粼博さん（56）が溺れ、助けようと海に入ったおじ（55）も沖合に流されました。山