働き方の多様化と、コロナ後のリモートワークの定着により、街中に増加している場所がある。「コワーキングスペース」だ。コワーキングスペース（以下「コワーキング」）とは、働き方に関係なく、多種多様な業種の人たちが個々の仕事をする場所のこと。同じような施設に「シェアオフィス」があるが、こちらはどちらかというと仲間と仕事を黙々とこなす「事務所」のイメージが強い。一方、コワーキングは「1人利用」や、1回で