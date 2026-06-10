実業家の三崎優太氏が１０日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、元２ちゃんねる管理人のひろゆき氏と対談した。

三崎氏はひろゆき氏に堀江氏と共演ＮＧとなっている理由を尋ねた。堀江氏とひろゆき氏は長年、盟友関係だったが、この数年は犬猿の仲となり、堀江氏はリング上での対戦オファーまで送っている。

ひろゆき氏は「僕は堀江さんのこと好きですけど、堀江さんが僕のことを嫌いというだけ。僕に聞かれても理由は分からない」と困惑しながらも仲たがいした思い当たる理由の一つとして、餃子事件を挙げた。

コロナ禍の飲食店でのマスク着用をめぐるトラブルで、ひろゆき氏は店名を名指しした堀江氏に対し、「『それはよくないよ』というのは僕は言った。僕としては堀江さんを助ける気で言った」と回顧。「堀江さんは『オレは悪くない』というので、結果として、『ひろゆきも悪い』と。ただこの話を蒸し返すと、また堀江さんは自分が叩かれるので、毎回ひろゆきが嫌いな理由が違う」と推測した。

三崎氏から「そんなに根深くない？」と関係修復の可能性を尋ねられ、ひろゆき氏は「直接もめたわけじゃないですからね。堀江さんに頼んでください」とアンサー。三崎氏は「堀江さん、よろしくお願いします。一度どうですか？ ひろゆきさんと面会をお願いします」と仲介に名乗り出たが、ひろゆき氏は「三崎さんが動いたくらいで変わるんだったら、もう直ってますよ」とキッパリ。関係修復は容易ではなさそうだ。