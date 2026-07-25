「パラレルワールドにいるような感覚でした」【画像】SAOさんを世界的な有名人に押し上げたポストはこちらから。何気ない内容だが、インプレッションは現在9000万近くにまで伸びている何気ない1枚の写真を添えたXの投稿が世界中で拡散し、一躍時の人になった「SAO」こと荒木佐保里さんは、バズった当時をこう振り返る。7000人ほどにとどまっていたフォロワーは一気に40万人へと激増。イーロン・マスクにも言及され、海外の大型イ