アメリカの実業家「イーロン・マスク」氏をかたり、熊本県上天草市の女性から現金70万円をだまし取ったとして、岡山県の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、岡山県倉敷市の会社員、小野稜也容疑者（31）です。 SNSでささやいた愛のメッセージ 「愛してるよ。私の言うことを聞いてくれ」「50万円を今、送ってほしい」「ファンカードを取得すると何度も私に会える」 小野容疑者は他の人物と共