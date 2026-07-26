空き巣被害で感じた恐怖などを語る女性（１７日、加茂署で）読売新聞オンライン

連続5件の空き巣事件発生 被害女性「何があるのかを知っていたのかも」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 岐阜県可茂地区で7月7日、トクリュウ関与とみられる連続空き巣5件が発生した
  • 農作業風の服装の男3人が玄関ドアを壊して侵入し、1分弱で逃走したという
  • 加茂署は夏休みに不在を悟られない工夫と地域防犯情報への注意を呼びかけた
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