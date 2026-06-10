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YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【和風テイスト】高尾山口駅・リフトの開放感が凄かった【保護バーなし】■駅攻略77＋旅log3」と題した動画を公開しています。動画では、高尾山へのアクセス拠点となる高尾山口駅の和風な駅舎から、大自然を感じる登山道、そして開放感あふれる観光リフトでの下山の様子をレポートしています。



「Mt.TAKAO号」で高尾山口駅に到着したa0とnonkyuru。駅名標や番線案内が和風のデザインで統一されており、コンコース階は木目調の高い天井が目を引きます。駅のベンチでおにぎりを食べてエネルギー補給を済ませた後、いよいよ山頂に向けて出発します。



今回は6号路を選択し、日本一の急勾配を誇るケーブルカーの線路脇から登山を開始しました。道中では深い霧に包まれながらも、木の根がダイナミックに張り巡らされた自然豊かな登山道を進みます。標高599mの山頂に到着すると、あいにくの濃霧でふもとの景色は見えませんでしたが、山頂の売店で温かいおでんを満喫し、しっかりと休憩を取りました。



下山時には少し霧が晴れ、景色を見下ろしながら歩みを進めます。途中の薬王院を経由し、下りの移動には2人乗り観光リフトを利用。保護バーのない開放的なリフトからの景色にnonkyuruはすっかり魅了され、楽しさのあまりさらにもう一往復リフトを楽しむ様子が収められています。



麓のリフト乗り場付近にある北島三郎氏の金色の像など、見どころもたっぷりの高尾山。休日のリフレッシュや、自然を満喫する日帰り旅行を計画する際の参考にしてみてはいかがでしょうか。