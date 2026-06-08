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人気グルメYouTuberの山崎NANAが、「【吉野家】夏の大人気メニュー麦とろ牛皿御膳とおかわり無料のもち麦ご飯を食べまくったら最高に美味しすぎて満腹になった爆食女【大食い】」を公開した。吉野家の夏の定番メニュー「麦とろ牛皿御膳」を堪能し、夏バテ防止に最適な一杯としてその魅力を紹介している。



山崎は吉野家に入店し、「麦とろ牛皿御膳」を注文。到着したお盆には、もち麦ご飯、とろろ、オクラ、牛皿、あおさの味噌汁が並ぶ。まずはとろろに醤油を少し垂らし、もち麦ご飯の上にとろろとオクラをたっぷりとのせて「麦とろオクラごはん」を完成させた。一口食べると「おいちーね」と満面の笑みを浮かべ、もち麦のプチプチとした食感とオクラやとろろのネバネバ感の組み合わせを絶賛した。



続いて山崎は、CMに出演する木村拓哉に倣って「とろろのち牛」という呪文を唱えながら実食。「とろろもち麦ご飯」を豪快にかき込み、すぐさま牛皿の肉を口に運ぶ。優しい味わいのとろろと、甘辛い吉野家の牛肉の相性の良さに「大優勝」の太鼓判を押した。



あまりの「ご飯泥棒」ぶりに、あっという間に1杯目を完食し、おかわり無料のもち麦ご飯を追加注文。2杯目は、残っていたとろろともち麦ご飯の上に牛皿の肉とつゆをすべて盛り付け、紅ショウガを添えた特製の「麦とろ牛丼」にアレンジした。紅ショウガの酸味と食感がアクセントになり、「旨味マシマシ」とスプーンが止まらない様子を見せた。



最後に山崎は、真夏の食欲が湧かない日でもするすると食べられ、塩分も摂れる本メニューの魅力を力説。栄養満点で776円というコストパフォーマンスの高さにも触れ、「夏バテ防止にオススメ」と視聴者の吉野家への来店を後押しした。