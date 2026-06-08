釜山（プサン）のある宿泊施設が外国人客に暴言を浴びせたうえ、一方的に予約を取り消したことが分かった。

グループBTS（防弾少年団）のファンだという日本人のAさんは6日、ソーシャルメディア（SNS）を通じて「釜山のホテルで信じられないことを言われた」とし、その経緯を公開した。

ある宿泊予約プラットフォームを通じて釜山にあるホテルの部屋を予約したAさんは、ホテル側に「予約が自動でキャンセルされる場合もあるか」との問い合わせを送った。最近、釜山の一部宿泊施設が予約を一方的にキャンセルする事例が相次いでいるとの報道に不安を感じたためだ。

ところが施設側は問い合わせへの回答ではなく「とんでもないくらいタチの悪いXXXもいたもんだ」「予約キャンセル お疲れさまです」と暴言を浴びせた後、一方的に予約を取り消した。

Aさんは「翻訳機を使っても理解できず、信じられない内容だった。こんな場所に泊まらなくてよかったと思った」とし「私は大丈夫。他にいい宿がある」と明らかにした。

続けて「宿泊予約プラットフォームの対応を待っている」とし、「ホテル名を公開するつもりはない。恨みや営業妨害として非難されるのが怖い。気持ちを切り替えて良い旅をしようと思う」と付け加えた。

最近ソーシャルメディア（SNS）には、釜山の宿泊施設がBTS公演を前に既存の予約を一方的にキャンセルしているという投稿が相次いで掲載されている。ある利用者は「数カ月前に10万ウォン（約1万円）で部屋を予約したが『重複予約があった』として勝手にキャンセルしておいて、150万ウォンで再販売していた」と主張した。

1〜5月に韓国観光公社観光不便申告センターに入ってきた宿泊施設のぼったくり料金の申告者の約80％が外国人であることが明らかになった。韓国警察は言語の壁により申告に至っていない被害がさらに多いとみている。