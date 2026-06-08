本拠地エンゼルス戦

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、本拠地でエンゼルスと対戦。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場した。ムーキー・ベッツ内野手、アンディ・パヘス外野手が休養のためスタメンから外れる中、2試合連続でラインナップになかった名前に心配の声が寄せられている。

10連戦の最終日であるこの日、ドジャースは大きく打線を入れ替えた。中堅にはパヘスではなくアレックス・コールが入って5番に座り、ベッツの代わりにロハスが「8番・遊撃」で名を連ねた。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者のXによると、パヘスとベッツはともに予定された休養日だという。

一方、前日の同カードを首の張りによって欠場したウィル・スミスはこの日もスタメン外。代わりに「6番・捕手」でダルトン・ラッシングが入った。前日のアルダヤ記者の投稿によると、デーブ・ロバーツ監督はスミスが7日の試合には出場予定と話していた。

日本の月曜午前2時過ぎに発表されたスタメン。スミスが2日連続で外れたことで、X上の日本ファンの間では「スミスが心配」「スミス大丈夫なんやろか」「寝違え長引いてるのかな」「寝違えひどいんかな」と懸念の声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）