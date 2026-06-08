【ローソン】51％増量する「盛りすぎチャレンジ」6月2週目の対象商品まとめ。スイーツやおにぎりなどがサイズアップ！

2026年6月で創業51周年を迎えたローソン。6月2日から4週連続でお得なキャンペーン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」を開催中です。

今回は、6月8日・9日に発売する第2週の対象商品を紹介します。

2商品を合わせた大ボリュームの商品も登場

6月8日発売

・盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-

北海道産生クリームと2種類のクリームチーズと牛乳を使用。焼き工程の温度を工夫することで、中側のなめらかな食感と表面のカラメルの香ばしさの両方を楽しめるスイーツです。

従来品の「バスチー-バスク風チーズケーキ-」と比較して、総重量が約51%アップ。

価格は319円です。

供給可能総数は約295万食。6月8日夕方ごろの発売です。

・盛りすぎ！味噌バターコーンラーメン

バターとコーンをトッピングした、濃厚でコクのある味噌ラーメン。

26年5月19日発売の従来品「味噌バターコーンラーメン」と比較して、麺重量が約51%増量します。

価格は626円です。

供給可能総数は約68万食。一部エリアでは6月8日夕方ごろの発売です。

6月9日発売

・盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）

塩味を効かせたポークランチョンと甘さ控えめの玉子焼、シーチキンマヨネーズをサンドしたおにぎりです。

従来品の「具！おにぎり ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）」と比較して、ポークランチョンを51%以上増量に。

価格は343円です。

沖縄エリアのローソンでは、「盛りすぎ！ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）」を販売します。ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

供給可能総数は約196万食です。

・盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド

ジューシーで肉感のあるしっとりした照焼チキンとたまごサラダをサンド。コクと甘みが感じられるソースを合わせたサンドイッチです。

従来品の「照焼チキンたまごサンド」と比較して、照焼チキンを約51%増量します。

価格は365円。

供給可能総数は約117万食です。

・盛りすぎ！メンチバーガー

ボリュームのあるメンチカツがサンドされた満足感のあるバーガーです。

26年5月26日発売の従来品と比較して、メンチ重量を51％以上増量します。

価格は387円。

まちかど厨房取扱店舗での発売です。また、沖縄エリアのローソンでは商品仕様が異なります。

・ペヤング 超大盛やきそば ソース＆塩 51％以上増量

ペヤングやきそばの「ソースやきそば」と「塩やきそば」のハーフ＆ハーフが新たに登場します。2つの味わいを1食で楽しめる商品です。

従来品と比較して、麵重量を51％以上増量します。

価格は325円。

なお、ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・ヤマザキビスケット エアリアル 焼きとうもろこし味 51％増量 99ｇ

コーン風味パウダーで仕上げた香ばしい焼きとうもろこし味のお菓子。従来品の「エアリアル焼きとうもろこし味 65g」と比較して、内容量を約51%増量します。

価格は176円。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・ローソンオリジナル えびみりん焼 51％増量 10枚入

あおさが香るみりんしょうゆだれの昔なつかしい味わいのえびみりん焼。従来品6枚と比較して、内容量を約51%アップした10枚入りになって登場します。

価格は158円。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・ローソンオリジナル ミニ瀬戸しお えび塩味 51％増量 90g

サクッとした柔らかい食感のえび塩揚げせんべいの「ミニ瀬戸しお えび塩味 54g」と比較して、内容量を51%以上増量します。

価格は130円。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

・合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ

ローソンで販売している「欧風カレーパン」と「はみでるバーガー メンチカツ」を組み合わせたボリューム感たっぷりの商品です。

価格は192円。

北海道エリアは6月8日夕方ごろの発売です。

供給可能総数は約147万食。沖縄エリアのローソンでは、「盛りすぎ！揚げビーフカレーパン」が販売されます。

ナチュラルローソンでは取り扱いがありません。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部