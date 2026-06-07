ローソンが運営するチケットサイト「ローチケ」の公式Xが7日に更新され、全国のローソンなどに設置されているマルチメディアステーション「Loppi」に障害が発生していると報告した。

同Xで「6/7(日)18:00頃よりローソン・ミニストップ店頭Loppiで障害が発生し、申し込み・入金・発券・払戻し等のサービスが一部ご利用いただけない状況となっております」と報告。

「お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、時間を空けて再度お手続きをしていただきますようお願いいたします」と呼びかけ、「現在復旧対応中の為、進展がございましたらお知らせいたします」と説明した。

SNSではこの日の午後6時頃から、Loppiを用いたコンサートなどのチケットの入金ができないといった趣旨の投稿が相次いだ。「諦めてセブンで支払いした」「Loppiのエラーでチケット発券ができない」「入金間に合うかこれ？」「大ピンチ」「支払い今日までだよ…」などの困惑の声が寄せられた。

また、歌手のGeroは、公式Xを通じ、「Gero Live Tour 2026「ECHOES」チケット支払いにつきまして 現在、全国のLoppiにおいてシステム障害が発生しており、チケットのお支払いができない状況となっております。復旧時期は未定ですが、復旧が確認でき次第、あらためてご案内いたします。なお、お支払い期限の延長についても検討しております。ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます」と呼びかけていた。