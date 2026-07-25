冷凍食品大手のニチレイは、サイバー攻撃によって発生したシステム障害について、冷凍食品の出荷業務などがすべて復旧したと発表しました。ニチレイでは今月13日、サイバー攻撃によるシステム障害が発生し、冷凍食品の出荷や物流などの業務に影響が出ていました。ニチレイは24日、このシステム障害について、冷凍食品の出荷業務などがすべて復旧したと発表しました。これまで取引先などに対して行ってきた受注・発注の制限をすべて