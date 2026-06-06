CHAQLA.が、生配信番組『CHAQLA.の部屋』の第5回目を、6月13日19時にMAVERICKチャンネルにて放送することを発表した。

今回のスタジオゲストには、グラビティの六（Vo）が登場。6月8日に東京・赤羽ReNY alphaにて開催されるグラビティ主催公演＜ファン喰い＞にはCHAQLA.の出演も決定しており、さらに、2026年夏のヴィジュアル系シーンを彩るイベントでも共演機会の多い彼ら。番組では、Bikky個人企画「ヒビキッチン」で料理を作って実食し、普段なかなか聞くことのできない関係性やエピソードにも迫るとのことだ。

さらに、ANNIE Aによる個人企画「ANNIE Aの開眼！！オカルト研究部」も始動。VTRゲストには、オカルト話を多数持っているTHE MADNAの朋が出演し、オカルト初心者のkaiを交えたトークを展開する予定だという。

六（グラビティ）

朋（THE MADNA）

番組後半はニコニコ生放送の有料会員限定パートへ切り替わり、六と一緒に特別企画を行う。ここでしか見ることのできないトークや企画が繰り広げられるので、ぜひチェックしていただきたい。