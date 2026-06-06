CHAQLA.、生配信番組『CHAQLA.の部屋 ＃5』配信決定。スタジオゲストにグラビティ・六、VTRゲストにTHE MADNA・朋の出演も
CHAQLA.が、生配信番組『CHAQLA.の部屋』の第5回目を、6月13日19時にMAVERICKチャンネルにて放送することを発表した。
今回のスタジオゲストには、グラビティの六（Vo）が登場。6月8日に東京・赤羽ReNY alphaにて開催されるグラビティ主催公演＜ファン喰い＞にはCHAQLA.の出演も決定しており、さらに、2026年夏のヴィジュアル系シーンを彩るイベントでも共演機会の多い彼ら。番組では、Bikky個人企画「ヒビキッチン」で料理を作って実食し、普段なかなか聞くことのできない関係性やエピソードにも迫るとのことだ。
さらに、ANNIE Aによる個人企画「ANNIE Aの開眼！！オカルト研究部」も始動。VTRゲストには、オカルト話を多数持っているTHE MADNAの朋が出演し、オカルト初心者のkaiを交えたトークを展開する予定だという。
番組後半はニコニコ生放送の有料会員限定パートへ切り替わり、六と一緒に特別企画を行う。ここでしか見ることのできないトークや企画が繰り広げられるので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️『CHAQLA.の部屋 #5』
配信日時：2026年6月13日（土）19:00〜
出演：CHAQLA.
スタジオゲスト：六（グラビティ）
VTRゲスト：朋（THE MADNA）
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350670475
チャンネル会員登録：https://ch.nicovideo.jp/maverickdci/join
※番組後半はニコ生 MAVERICKチャンネル会員限定放送となります。番組全編を視聴するには MAVERICKチャンネル会員登録をお願いいたします。
▼アーカイブ公開中
CHAQLA.の部屋 #4
出演：CHAQLA.
スタジオゲスト：JiMYY（MAMA.）
VTRゲスト：涼太（THE MADNA）
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350450584
関連リンク
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