日産自動車株式会社は、米国で生産するミッドサイズクロスオーバーSUV「ムラーノ」を日本市場に導入し、2026年6月3日より注文受付を開始した。

同モデルは、米国テネシー州スマーナ工場で生産されるミッドサイズSUVで、日本では米国製乗用車認定制度を活用して導入される。20インチアルミホイールや薄型LEDヘッドライトを採用したほか、12.3インチディスプレイを2画面配置した先進的な室内空間を実現。パワートレインには日本初導入の2.0L VCターボエンジンと9速AT、4WDを組み合わせ、最高出力245PSを発揮する。また、「プロパイロット」や「インテリジェント アラウンドビューモニター」などの先進安全装備も標準装備している。

米国で好評の「ムラーノ」、日本での受注を開始

日産自動車株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は3日、米国で生産するSUV「ムラーノ」を日本市場に導入し、本日より注文受付を開始すると発表しました。

「ムラーノ」は、米国テネシー州のスマーナ工場で生産されているミッドサイズクロスオーバーSUVで、洗練されたデザインと高い快適性により、米国市場で高い評価を得ています。日産は、2026年2月に国土交通省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、本モデルの日本市場への導入を実現しました。

洗練されたエクステリアと使い勝手の良いインテリア

美しさと力強さを兼ね備えたプレミアムモダンクロスオーバーとして、エクステリアは、薄型LEDヘッドライトや左右に広がるリアコンビネーションランプに加え、20インチの大径アルミホイールを装備し、ワイドで存在感のあるプロポーションを実現しています。

インテリアには、12.3インチの統合型インターフェイスディスプレイを水平に2画面配置し、優れた操作性と視認性を確保しています。さらに、広い室内空間と十分な荷室容量により、乗員全員に快適な移動体験を提供します。

ボディカラーは、ターコイズブルー、スーパーブラック、プリズムホワイトの3色を用意しました。

日産独自のパワートレインと爽快なドライビングフィール

パワートレインには、日本初導入となる2.0リッターのVCターボエンジンを採用しています。日産独自の可変圧縮比技術により、最高出力180kW（245PS）、最大トルク352N・mの高出力と優れたレスポンスを実現し、9速オートマチックトランスミッションを組み合わせることにより、高い燃費効率と加速性能を両立しています。また、駆動方式には4WDを採用し、専用チューニングが施された周波数感応型のダンパーと電動パワーステアリングによって、優れたハンドリングと乗り心地を実現しています。

先進安全技術による安心感

360°セーフティアシスト（全方位運転支援システム）を標準装備し、「プロパイロット」や、本来は見えない車体下の視界を補助する「インビジブルフードビュー」、交差点などで運転席から死角になる前方の左右の視覚を支援する「フロントワイドビュー」を含む「インテリジェント アラウンドビューモニター」などを搭載することで、ドライバーに高い安心感を提供します。

「ムラーノ」全国希望小売価格（消費税込み）

駆動 エンジン グレード 価格（円） 4WD KR20DDET SV 7,964,000

「ムラーノ」WEBカタログ：https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/murano.html

リリース提供元：日産自動車株式会社