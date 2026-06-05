京都で20歳アメリカ人男性行方不明から1週間　家族旅行中「口論になり別行動」位置情報オフに　身長185センチ、白のTシャツに薄紫のズボン

京都市で家族旅行中だったアメリカ国籍の20歳男性が、ホテルを出た後、行方不明となっている。家族はSNSなどで情報提供を呼びかけており、警察も捜索を続けている。家族によると、口論をきっかけに別行動を取った後の失踪だという。

20歳のヒギンバーサム・ジェームズ・ウェストさん

京都の街で姿を消した、アメリカ国籍の男性。

母親は“悪夢だ”と、声を震わせた。

ジェームズさんの母親：

本当に悪夢です。もう、めちゃくちゃよ。「現実ってなに？」って感じで、本当に、おかしくなっています。

金色の長い髪に、青い目のヒギンバーサム・ジェームズ・ウェストさん（20）。

家族と京都を旅行していた5月29日の夜、京都市内のホテルを1人で出て行ったあと、行方がわからなくなった。

家族は翌日、行方不明届を警察に提出。SNSなどで、情報提供を呼びかけている。

ジェームズさんの母親：

「ねぇウェスト、何をしているの？どこにいるの？」って何度もメッセージを送っていたら、彼の位置情報がオフになりました。それが彼の居場所を把握できた最後の瞬間でした。

防カメに“山に向かう姿”

警察によると、ホテルを出たジェームズさんは、京都市山科区内の“山に向かう姿”が、防犯カメラに映っていたという。

5日までの3日間、警察による捜索が行われたが、これまでに見つかっていない。

ジェームズさんの姿が最後に確認された山科区は、外国人観光客が多くないエリアだ。

山科区の住民：

外国人はあんまりおらへんね。

タクシー運転手：

外国人ちらほら見るけど、いたら目立つよ。

母親「少し言い合いになっていた」

行方不明になってから1週間。ジェームズさんは、なぜ、一人でホテルを出たのか。

そのワケを、両親が、海外メディアに明かした。

ジェームズさんの母親：

少し言い合いになっていたので、お互い別行動を取ることにしたんです。（Q.その口論はよくあるものだったのか？）6日間ずっとホテルの狭い部屋で、ベッドもすぐ隣同士だったので。誰だって少しイライラします。

口論になり、別行動を取ることにした結果、行方がわからなくなったという。

位置情報が切れたことについては…。

ジェームズさんの父親：

私たちが何度も連絡していたので切ったのだと思います。一人になりたかったのでしょう。息子にとって落ち着く場所はトレイルやハイキングです。

ジェームズさんは、身長185センチ。蜂が描かれた白のTシャツに、薄紫のズボン、ベージュのかばんを持っていたという。

情報提供：京都府警東山署 075ー525ー0110

（「イット！」6月5日放送より）