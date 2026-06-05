京都で20歳アメリカ人男性行方不明から1週間 家族旅行中「口論になり別行動」位置情報オフに 身長185センチ、白のTシャツに薄紫のズボン
京都市で家族旅行中だったアメリカ国籍の20歳男性が、ホテルを出た後、行方不明となっている。家族はSNSなどで情報提供を呼びかけており、警察も捜索を続けている。家族によると、口論をきっかけに別行動を取った後の失踪だという。
20歳のヒギンバーサム・ジェームズ・ウェストさん
京都の街で姿を消した、アメリカ国籍の男性。
母親は“悪夢だ”と、声を震わせた。
ジェームズさんの母親：
本当に悪夢です。もう、めちゃくちゃよ。「現実ってなに？」って感じで、本当に、おかしくなっています。
金色の長い髪に、青い目のヒギンバーサム・ジェームズ・ウェストさん（20）。
家族と京都を旅行していた5月29日の夜、京都市内のホテルを1人で出て行ったあと、行方がわからなくなった。
家族は翌日、行方不明届を警察に提出。SNSなどで、情報提供を呼びかけている。
ジェームズさんの母親：
「ねぇウェスト、何をしているの？どこにいるの？」って何度もメッセージを送っていたら、彼の位置情報がオフになりました。それが彼の居場所を把握できた最後の瞬間でした。
防カメに“山に向かう姿”
警察によると、ホテルを出たジェームズさんは、京都市山科区内の“山に向かう姿”が、防犯カメラに映っていたという。
5日までの3日間、警察による捜索が行われたが、これまでに見つかっていない。
ジェームズさんの姿が最後に確認された山科区は、外国人観光客が多くないエリアだ。
山科区の住民：
外国人はあんまりおらへんね。
タクシー運転手：
外国人ちらほら見るけど、いたら目立つよ。
母親「少し言い合いになっていた」
行方不明になってから1週間。ジェームズさんは、なぜ、一人でホテルを出たのか。
そのワケを、両親が、海外メディアに明かした。
ジェームズさんの母親：
少し言い合いになっていたので、お互い別行動を取ることにしたんです。（Q.その口論はよくあるものだったのか？）6日間ずっとホテルの狭い部屋で、ベッドもすぐ隣同士だったので。誰だって少しイライラします。
口論になり、別行動を取ることにした結果、行方がわからなくなったという。
位置情報が切れたことについては…。
ジェームズさんの父親：
私たちが何度も連絡していたので切ったのだと思います。一人になりたかったのでしょう。息子にとって落ち着く場所はトレイルやハイキングです。
ジェームズさんは、身長185センチ。蜂が描かれた白のTシャツに、薄紫のズボン、ベージュのかばんを持っていたという。
情報提供：京都府警東山署 075ー525ー0110
（「イット！」6月5日放送より）